Das Corona-Update vom 26. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber blickt kritisch auf die Corona-Maßnahmen der Regierung. Vor allem für die 2G-Regeln in Zoo und Botanischem Garten zeigt Weber wenig Verständnis. Das Infektionsrisiko im Freien sei sehr überschaubar, insofern sei die Maßnahme wohl nur dadurch zu erklären, dass der Freistaat die Hürden für einen Besuch hochsetzen und die allgemeine Mobilität der Bevölkerung senken wolle. Die Regelungen seien "faktisch ein Lockdown". Aus epidemiologischer Sicht werde das wohl positive Effekte haben. "Aber ein Lockdown wäre ehrlicher gewesen." Mehr dazu hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Corona-Pandemie sorgt für Streit zwischen der noch-regierenden Union und der bald-regierenden Ampel. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisierte die Pläne der Ampel-Parteien scharf. Zu viele in künftiger politischer Verantwortung "scheinen zu denken: Wird schon irgendwie gutgehen. Wird es aber nicht, jedenfalls nicht von alleine." Mehr zu Spahns Kritik hier.

Die EU empfiehlt Einreisestopps aus Südafrika. Der Grund: Forscher haben dort eine neue Variante des Coronavirus entdeckt. Inwieweit die Impfstoffe gegen diese Virusvariante helfen, ist noch unklar. Hier finden Sie mehr Informationen zur neuen Variante.

Auch Augsburger Kliniken bieten bald Booster-Impfungen an. Das Vincentinum und die Hessingklinik in Augsburg werden jeweils 100 Booster-Termine pro Tag anbieten. Wie es mit den Kinderimpfungen laufen wird, ist noch unklar. Mehr zu den Booster-Impfungen in Augsburg hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.650.170 Fälle verzeichnet, das sind 76.414 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.090.216 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 16.558 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1025 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 120.376.028 Impfungen verabreicht. 59.018.263 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.795.142 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

