Das Corona-Update vom 27. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Täglich stecken sich wieder mehr und mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Die Inzidenz steigt, bundesweit und insbesondere in Augsburg. Vor zehn Tagen lag der Wert der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner hier noch bei knapp unter 50. Heute hat er die 100er-Marke gerissen. Wenn der Wert - wovon eigentlich auszugehen ist - drei aufeinanderfolgende Tage über der Marke bleibt, treten zusätzliche Maßnahmen in Kraft. Michael Hörmann hat aufgelistet, welche Verschärfungen drohen.

Apropos verschärfte Regeln... Bereits seit Anfang der Woche gelten ja strengere Richtlinien: Der Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests ist wichtiger geworden. Für Freizeiteinrichtungen wie etwa Kinos, für Innenräume von Restaurants und auch für den Friseurbesuch gilt 3G: Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Aber wird das überhaupt kontrolliert? Unser Autor David Holzapfel hat es getestet.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Markus Söder hat gestern das Ende der FFP2-Maskenpflicht in Bayern angekündigt. Wo bisher die FFP2-Maske nötig war, soll bald eine medizinische OP-Maske ausreichen. Das stößt allerdings auf ein geteiltes Echo.

Söder sagt außerdem, Schulschließungen sollen auch bei steigender Inzidenz verhindert werden . In der Verordnung für die Infektionsschutzmaßnahmen vom 23. August steht aber: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 muss mindestens Wechselunterricht stattfinden . Sarah Ritschel hat recherchiert: Es handelt sich bei der Regelung um eine Karteileiche.

Die 3G-Regel stellt auch Unternehmen vor Herausforderungen - und vor eine ganze Menge Fragen. Darf eine Firma zum Beispiel den Impfstatus ihrer Mitarbeitenden abfragen? Wir klären, was die 3G-Regel für die Arbeitswelt bedeutet.

Es gibt aber nicht nur Regel-Verschärfungen. Für viele Reisende ist diese Entscheidung eine große Erleichterung: Ganz Spanien ist ab Sonntag kein Corona-Hochrisikogebiet mehr. Ungeimpfte Urlauberinnen und Urlauber müssen dann nicht mehr bei der Rückkehr in Quarantäne.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) 3.913.828 Fälle verzeichnet, das sind 12.029 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 671.594 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1728 mehr als am Vortag. (Stand: 27. August)

In Deutschland wurden inzwischen 100.926.849 Impfungen verabreicht. 53.861.656 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 64,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 49.850.277 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 59,9 Prozent. (Stand: 27. August)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

