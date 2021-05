Das Corona-Update vom 27. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche rückt näher: Ab dem 7. Juni sollen sich Kinder ab 12 Jahren um einen Impftermin bemühen können. Das stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Impfgipfel in Aussicht. Voraussetzung sei allerdings, dass der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer zuvor von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassen werde. Lesen Sie mehr dazu.

Angesichts sinkender Corona-Inzidenz treten in Augsburg immer mehr Lockerungen in Kraft. Unter anderem sind die Museen wieder geöffnet und Festivals können starten. Was bereits wieder für Besucher offen steht und in Kürze öffnen oder starten wird, finden Sie hier im Überblick.

Gerade in der Kulturszene hinterlässt der lange Corona-Lockdown tiefe Spuren – wirtschaftlich und ideell. Die Pandemie zeigt aber auch, wie wenig der Staat vom Leben der Künstler weiß, schreibt Richard Mayr in seinem Kommentar. Allein die Öffnungen bedeuten noch längst nicht das Wiederaufleben für Kunst und Kultur. Erst, wenn Kulturveranstaltungen nicht nur möglich sind, sondern sich auch wirtschaftlich rechnen, ist das Schlimmste tatsächlich geschafft. Lesen Sie den Kommentar.

Umfrage: Mehrheit fordert, dass Lehrer auch in den Ferien unterrichten. Bayern plant eine Sommerschule. Lassen sich die Wissenslücken vieler Schüler so schließen? Und sollen Lehrer dazu zwangsverpflichtet werden? Die ganze Debatte lesen Sie hier.

Sorge vor Virusvariante B.1.617.2: Zum ersten Mal seit Oktober sinkt der deutschlandweite Inzidenzwert unter 50. Doch die Ausbreitung der indischen Corona-Mutante sorgt für Unsicherheit. Wie Experten die Gefahr einordnen.

Verunreinigungen in AstraZeneca – so reagiert der Leiter des Ulmer Impfzentrums: Nachdem Forscher der Universitätsmedizin Ulm in dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca Verunreinigungen durch Proteine entdeckt haben sorgt sich der Leiter des Impfzentrums um den Impffortschritt: "Verunsicherung ist immer schlecht"

Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.662.490 Fälle verzeichnet, das sind 6.313 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 636.237 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.018 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 47.358.842 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 41,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 13.053.626 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 15,7 Prozent. (Stand der Impfquoten: 27.05.2021)

Die ersten Freibäder in Augsburg haben ab Ende Mai geöffnet, andere ziehen im Juni nach. Alle Infos zu Tickets, Corona-Tests und Maskenpflicht finden Sie hier im Überblick.

Ein Konzept der Stadt zeigt, wie junge Menschen in Augsburg unterstützt werden können, die unter den Auswirkungen von Corona leiden. Das sind die ersten Maßnahmen.

Weil eine Kandidatin positiv auf Corona getestet wurde, läuft das GNTM-Finale heuer anders als gewohnt ab. Ana aus Nersingen und ihre bereits ausgeschiedenen Mitstreiterinnen müssen am Donnerstag zu Hause bleiben.

