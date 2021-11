Das Corona-Update vom 27. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die neue Omikron-Variante aus Südafrika ist in Bayern aufgetaucht. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Nun ist die Variante bei zwei Reiserückkehrern aus Südafrika in bei zwei Reiserrückkehrern aus Südafrika in Bayern gefunden worden. Dabei spitzt sich die Corona-Lage in Deutschland ohnehin schon täglich weiter zu.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Weitere Intensiv-Patienten sind aus der Region in andere Teile der Bundesrepublik verlegt worden. Der Grund dafür ist die Überlastung vieler Kliniken. Wie der Transport mit einem Intensiv-Transportbus funktioniert und wohin die Erkrankten gebracht wurden.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina plädiert für sofortige umfassende Kontaktbeschränkungen. "In diesen Tagen steht Deutschland vor einer erneuten, verschärften Eskalation der Covid-19-Krise", betonen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Neue Virusvarianten machten ein schnelles Handeln noch erforderlicher.

Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schlägt 2G für alle Lebensbereiche vor. Einer allgemeinen Impfpflicht stehe er skeptisch gegenüber. Die aktuelle Lage bezeichnet er als sehr schwierig.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.717.295 Fälle verzeichnet, das sind 67.125 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.102.641 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 12.422 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1047 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 120.376.028 Impfungen verabreicht. 59.018.263 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.795.142 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Normalerweise gibt es im Spektrum-Club Rockkonzerte. Nach der erneuten pandemiebedingten Schließung gab es dort nun bei einer Aktion Coronaimpfungen mit dem Vakzin von Biontech. Rund 200 Personen warteten dafür geduldig im Freien.

Wegen der hohen Infektionszahlen gilt im Ostallgäu ein Lockdown. Der Frust darüber steigt. „Ungeimpfte tragen die Verantwortung für diese Situation“, sagte eine Frau auf dem Wochenmarkt in Marktoberdorf.

Die neue Corona-Variante aus Südafrika wird den sogenannten VOC zugeordnet, den "Variants of Concern". Das sind Varianten, die wegen besonders streng überwacht werden. Aber woher kommt der Name "Omikron"?

