Das Corona-Update vom 27. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

In der Corona-Zeit haben viele Menschen Trost bei Haustieren gesucht. Die Zahl der Hunde, Katzen oder Wellensittiche und sonstigen tierischen Mitbewohner in deutschen Haushalten stieg innerhalb von zwölf Monaten um fast eine Million auf knapp 35 Millionen. Nun kehrt wieder etwas mehr Normalität ein. Und die Tiere? Werden für viele zur Last. Andreas Dengler ist dem Schicksal der lästig gewordenen "Corona-Hunde" auf den Grund gegangen. Hier können Sie seinen Text lesen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahl der Corona-Fälle an Augsburgs Schulen hält sich bislang in Grenzen. Das Testkonzept hat sich zum Schulstart bewährt. Die Stadt forderte weitere Details vom Freistaat für Lollli-Tests in Kitas.



hält sich bislang in Grenzen. Das Testkonzept hat sich zum Schulstart bewährt. Die Stadt forderte weitere Details vom Freistaat für Lollli-Tests in Kitas. Während der Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung in vielen Ländern einer Studie zufolge so stark gesunken wie seit dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa nicht mehr. Diese und weitere Corona-Nachrichten lesen Sie in unserem News-Blog.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.199.400 Fälle verzeichnet, das sind 3022 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 722.685 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 995 mehr als am Vortag. (Stand: 27. September)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 199 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 269 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 27. September)

In Deutschland wurden inzwischen 107 Millionen Impfungen verabreicht. 56.333.379 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 53.243.670 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 64 Prozent. (Stand: 27. September)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldet positiv getestete Personen in drei Kindergärten, zwei Schulen und einem Hort im Landkreis.

Neue Corona-Fälle in sechs Einrichtungen im Wittelsbacher Land

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg liegt erneut unter 35. Im Klinikum steigt jedoch die Zahl der Patienten.

Corona: Kippt die 3G-Regel im Landkreis Landsberg?

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Arbeit der Feuerwehr Landsberg. Der Kommandant und der Vorsitzende berichten, was sich verändert und wie man darauf reagiert.

Corona-Jahr: Landsberger Feuerwehr zieht positive Bilanz

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.