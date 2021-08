Das Corona-Update vom 28. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wo gehen wir heute Abend hin? Viele junge Menschen werden sich diese Frage auch an diesem Samstag wieder stellen. Und die Antwort dürfte vielfach Achselzucken hervorrufen. Denn wegen der Corona-Auflagen fehlt Jugendlichen die Möglichkeit, auszugehen. Discotheken und Clubs haben seit Langem geschlossen. Der Augsburger Stadtrat will das Problem nun mit besonderen Angeboten angehen. Michael Hörmann weiß, welche dabei sind.

Wie mit der Party im Club ist für viele auch mit dem Volksfest ein Lebensgefühl verbunden - wenngleich es dabei wohl um ein anderes geht. Aber was bleibt von diesem Lebensgefühl, wenn Maske tragen und Abstand halten das Gebot der Stunde sind?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bilder von Pflegekräften in Schutzanzügen wurden zum Symbolbild der Corona-Pandemie. Von den Balkonen der Republik bekamen sie Beifall. Die Pandemie hat aber auch gnadenlos die Schwachstellen des deutschen Gesundheitssystems aufgezeigt. Im Interview mit unserer Redaktion fordert Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek eine "Revolution in der Pflege".

Dass Bayern in der Corona-Pandemie im Vergleich zu anderen Bundesländern gerne mal einen Sonderweg geht, ist nichts Neues. Doch jetzt reicht es den Verantwortlichen aus Basketball, Handball und Eishockey. Während in anderen Bundesländern vor Zuschauern gespielt wird, gelten in Bayern Sonderregelungen.

Das Video sorgte für Wirbel: Bei einer Querdenker-Demo im April wurde eine Passantin in Kempten von mehreren Polizisten festgesetzt. Jetzt entschied das Amtsgericht. Simone Härtle berichtet über das Urteil.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.924.131 Fälle verzeichnet, das sind 10.303 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 672.976 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1382 mehr als am Vortag. (Stand: 28. August)

In Deutschland wurden inzwischen rund 101,2 Millionen Impfungen verabreicht. 53.965.720 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 64,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 50.002.224 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 60,1 Prozent. (Stand: 28. August)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

