Das Corona-Update vom 28. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Bundesregierung will die bestehende Testpflicht ausweiten: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bald bei der Einreise einen Negativtest vorlegen, unabhängig von Urlaubsland und Verkehrsmittel. Das stellt Urlauberinnen und Urlauber kurz vor Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg vor Fragen. Philipp Wehrmann erklärt, was Reisende jetzt wissen müssen.

Ist dieses Konzept sinnvoll? "Tests machen den Herbst sicherer und tragen zu offenen Schulen, Geschäften und Lokalen bei. Außerdem senken sie die Gefahr, dass weitere einschränkende Maßnahmen nötig werden. Die Testpflicht für Rückreisende ist überfällig und zumutbar." Das kommentiert Berlin-Korrespondent Bernhard Junginger.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.761.169 Fälle verzeichnet, das sind 2.768 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 652.623 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 358 mehr als am Vortag. (Stand: Mittwoch, 28. Juli 2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

In zwei Ferienwochen sollten Kinder mit Nachholbedarf gefördert werden. Doch nur wenige machen mit. Viele fahren stattdessen in Urlaub. Was bringt das Angebot dann?

Urlaub statt Unterricht: Geringes Interesse an Sommerschule in Bayern

Die Politik wird zunehmend nervös angesichts steigender Corona-Infektionen. Vor allem der Blick nach Großbritannien macht Sorgen.

Welchen Inzidenzwert können wir uns leisten?

Der 23-jährige Dominik Abele aus Augsburg hat seine Zukunftspläne verworfen. Er wollte nach langer Erfahrung als Servicekraft eine Ausbildung in einem Hotel machen. Doch er entschied sich um. Ein Wortlaut-Protokoll.

Eine ehemalige Servicekraft: "Mir tut es weh, aus der Gastro zu gehen. Da hängt mein Herz dran"

