Das Corona-Update vom 28. Juni

Mit den Öffnungen und Lockerungen der Corona-Regeln im Sommer steigt auch der Druck auf die Regierung, möglichst viele Menschen zu impfen. Unter anderem soll damit die Ausbreitung der ansteckenden Delta-Variante verhindert werden.

Bayern ist vor allem bei den Erstimpfungen im Vergleich der Bundesländer ins Hintertreffen geraten. Mit knapp 51 Prozent liegt Bayern auf dem vorletzten Platz der Erstimpfungen. Mit 35 Prozent bei den vollständigen Impfungen liegt Bayern in dieser Statistik im Mittelfeld. Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek haben am Montag in einer Pressekonferenz erklärt, wie ab jetzt in Bayern schneller geimpft werden soll.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In Memmingen fand am Wochenende ein Impfmarathon statt. Von 18 Uhr am Freitag bis 8 Uhr am Sonntag sollten massenhaft Impfungen stattfinden. Allerdings kamen viel weniger Menschen als erwartet. 180 Menschen ließen sich impfen, dabei gab es Impfstoff für 1800.

Hunderte deutsche Touristen, die gerade in Portugal im Urlaub waren, haben in den letzten Tagen in aller Eile die Koffer gepackt. Denn ab Dienstag müssen Portugal-Heimkehrer für 14 Tage in Quarantäne. Portugal gilt wegen der Verbreitung der Delta-Mutation als Virusvariantengebiet . Ralph Schulze beschreibt, wie sich das auf das Land auswirkt.

Erste Politiker warnen vor der vierten Welle. Experten wollen deswegen eine Ausweitung der Corona-Abwassertests. Denn die Technik hilft, Corona-Infektionen zu entdecken, bevor die Infizierten es merken. Trotzdem wird sie bisher kaum angewendet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.726.929 Fälle verzeichnet, das sind 219 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.293 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 66 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 72.153.878 Impfungen verabreicht. 44.608.624 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 53,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 29.403.338 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 35,4 Prozent.

