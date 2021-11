Das Corona-Update vom 28. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht sich für härtere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus aus. "Zum Schutz unseres Gesundheitssystems müssen wir das ganze Land leider noch stärker herunterfahren", sagte er unserer Redaktion. Die Warnungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina seien ein Weckruf. "Es braucht jetzt konsequente Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, einen Lockdown für Hotspotregionen, Masken in allen Schulen und Fußballspiele ohne Zuschauer", betonte Söder. Die kommende Bundesregierung dürfe nicht tatenlos zusehen.

"Wo ist Scholz?", fragt sich mein Kollege Stefan Lange in seinem Kommentar. Der designierte Kanzler scheine abgetaucht zu sein. Es stehe noch nicht einmal fest, wen die SPD zur Gesundheitsministerin oder zum Gesundheitsminister macht. Scholz müsse jetzt handeln. "Nicht erst nach dem SPD-Parteitag in ein paar Tagen, nicht erst nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages oder dem Erhalt seiner Ernennungsurkunde, sondern unverzüglich."

Allerdings können auch die Bundesländer noch Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung ergreifen, die sie bislang nicht nutzen. Zwar sind ihre Handlungsspielräume kleiner, seit die epidemische Lage nationaler Tragweite ausgelaufen ist. Aber von einigen Mitteln im Kampf gegen das Coronavirus, die das Gesetz bietet, macht die bayerische Staatsregierung keinen Gebrauch.



Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.761.696 Fälle verzeichnet, das sind 44.401 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.112.337 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 9696 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1052 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 120.376.028 Impfungen verabreicht. 59.018.263 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.795.142 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,3 Prozent.



"Inzwischen scheint eine radikale Beschränkung der Kontakte die einzige Chance zu sein, um die Lage zu entschärfen", kommentiert Michael Stifter. Es sei Wahnsinn, dass sich wegen des Regierungswechsels niemand für die Pandemiebekämpfung verantwortlich fühle.

Jetzt kommt der Corona-Lockdown, den keiner haben wollte

Neben Schutzimpfungen könnten Medikamente bei der Bewältigung der Corona-Pandemie helfen. Markus Bär hat zusammengefasst, welche Mittel an der der Uniklinik rechts der Isar in München und andernorts eingesetzt werden – und wie vielversprechend sie sind.

Diese Medikamente werden gegen Covid-19 eingesetzt

Studentinnen und Studenten dürfen in Augsburg nur noch in die Hörsäle, wenn sie geimpft oder genesen sind. Doch bald schon könnten wieder alle Veranstaltungen rein digital gehalten werden.

Uni und Hochschule stellen auf 2G um - und auch die Präsenzlehre wackelt