Das Corona-Update vom 29. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das zweite Corona-Schuljahr endet, die Urlaubszeit in Bayern beginnt. Fast die Hälfte der Familien wollen sie nutzen, um zu verreisen - trotz der Pandemie. 47 Prozent der Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren wollen auf jeden Fall eine Reise unternehmen, von den Haushalten ohne Kinder sind es nur 36 Prozent. Doch vielleicht gerade wegen der Belastungen der Pandemie und des zurückliegenden Lockdowns, des Homeschoolings und der Zeit zuhause könnte es Familien mit Kindern in der Familie in die Ferne ziehen. So beschreibt es jedenfalls ein 41-jähriger Familienvater: „Abschalten ist jetzt wichtig“, sagt er.

Doch das Reisen mit Kindern birgt gerade jetzt eine Schwierigkeit: Die wenigsten von ihnen sind geimpft, bei den meisten ist das - abhängig vom Alter - überhaupt nicht möglich. Je nach Urlaubsland muss daher die Rückkehr nach Deutschland angemeldet, teilweise ein Test vorgelegt, in bestimmten Fällen sogar eine Quarantäne angetreten werden. Kinder und Jugendliche treffen die Corona-Regeln nach dem Urlaub deshalb besonders hart.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Zudem warnt der Immunologe und Chefarzt der München Klinik vor einem mangelhaften Schutz von Kindern vor dem Coronavirus . Er rechnet mit hohen Inzidenzen im Herbst. Viele Kinder könnten dann unter Long Covid leiden, sagt er.



Er rechnet mit hohen Inzidenzen im Herbst. Viele Kinder könnten dann unter Long Covid leiden, sagt er. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat sich binnen drei Wochen mehr als verdreifacht. Sie liegt mittlerweile bei 16, nachdem das Robert-Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden 3142 Corona-Neuinfektionen verzeichnet hat. Am Tiefpunkt vom 6. Juli lag die Inzidenz bei 4,9.



Sie liegt mittlerweile bei 16, nachdem das innerhalb von 24 Stunden 3142 Corona-Neuinfektionen verzeichnet hat. Am Tiefpunkt vom 6. Juli lag die Inzidenz bei 4,9. Die Deutsche Bahn traf die Pandemie wirtschaftlich hart. Sie verzeichnet einen Milliardenverlust. Ein Grund dafür ist der Einbruch der Fahrgastzahlen, besonders während der Infektionswellen. Wirklich Geld verdiente die Bahn nicht auf der Schiene, sondern der Straße.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.764.311 Fälle verzeichnet, das sind 3.142 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 652.999 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 376 mehr als am Vortag. (Stand: Mittwoch, 29. Juli 2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Bund und die Länder haben zur Bewältigung der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen viel Geld ausgegeben. Jetzt aber ist wieder Bescheidenheit notwendig, kommentiert Rudi Wais.

Der Preis der Corona-Krise: Deutschland schwimmt nicht im Geld

Der Sternekoch Joachim Kaiser hält neue Ideen für die Gastronomie für notwendig. Viele Gedanken macht er sich darüber, wie er qualifiziertes Personal gewinnen kann, wie er in einem Wortlautprotokoll beschreibt.

Spitzenkoch aus Nördlingen über Personalmangel in der Gastro: "Vielleicht haben wir manches verschlafen"

Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft angestiegen - für Experten wenig überraschend. Verantwortlich dafür ist auch die Mehrwertsteuer. Wie es mit der Inflation jetzt weitergehen soll.

Inflation springt auf 3,8 Prozent: Verbraucher müssen höhere Preise zahlen

Viele Industrieländer erholen sich wirtschaftlich von Corona. In den USA und China bricht das Wachstum Rekorde. Anders ist die Situation in vielen ärmeren Ländern, wie eine Studie zeigt.

Corona-Krise lässt Kluft zwischen Arm und Reich tiefer werden

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.