Das Corona-Update vom 29. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Neuinfektionen und der Inzidenzwert in Bayern sinken. Ministerpräsident Markus Söder will aber noch nicht alle Corona-Maßnahmen aufheben. Mit Blick auf die rasant steigenden Infektionszahlen in Portugal und Großbritannien, wo die Delta-Variante wütet, sei noch immer Vorsicht geboten, sagte der CSU-Chef am Dienstag. Ein paar Lockerungen - vor allem an Schulen, in der Gastronomie und bei Veranstaltungen - verkündete er dennoch. Welche das sind, hat meine Kollegin Marlene Weyerer zusammengefasst.

Schon jetzt, zu Beginn eines wohl unbeschwerten Sommers, richtet sich bei manchen der Blick in den Herbst. Wie schlimm wird die Delta-Variante Deutschland treffen? Wie gut schützen die Impfungen vor der Mutation? Steuern wir gar auf einen ähnlich langen Corona-Winter zu wie 2020/2021? Lesen Sie hier, wie riskant die Delta-Variante für Deutschland ist.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Noch einmal das Thema Delta: Dass eine vierte Welle kommen wird, da sind sich viele Expertinnen und Experten schon jetzt einig - auch wenn unsicher ist, wie stark diese ausfallen wird. Die Entscheidungsträger betonen, dass es keinen neuen Lockdown geben wird. Denn: Die Wirtschaft wächst wieder nach den Monaten im Dauer-Lockdown. Und eine starke viertel Welle wäre für die Wirtschaft katastrophal.

Nach drei Corona-Semestern wollen die Studierenden wieder zurück auf den Campus. Damit dies möglichst schnell gelingt, wagen die Studierenden in Augsburg einen Vorstoß. Bei einer Art Modell-Projekt fordern sie, dass die Impfkampagne der Betriebsärzte, die bereits für das Personal der Hochschulen gilt, auch auf die Studierenden ausgeweitet wird. Doch wie groß sind die Aussichten auf Erfolg?

Während die Studierenden zurück auf den Campus wollen, möchten viele Deutsche noch in diesem Jahr in den Urlaub. Zwar macht die Delta-Variante das Reisen weiterhin zur Lotterie. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Ab Donnerstag gibt es nur noch für Hochrisikogebiete eine Resewarnung.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.727.333 Fälle verzeichnet, das sind 404 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.359 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 66 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 72.806.699 Impfungen verabreicht. 44.886.784 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 54 Prozent. Vollständig geimpft wurden 29.803.258 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 35,8 Prozent.

