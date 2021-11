Das Corona-Update vom 29. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Angela Merkel, Olaf Scholz und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen bereits am Dienstag in einer Bund-Länder-Konferenz über die angespannte Corona-Lage sprechen. Ein schnelles Handeln der Politik wurde wegen der weiter steigenden Fallzahlen und dem Aufkommen der neuen Corona-Variante Omikron gefordert. Noch steht zwar eine umfassende Untersuchung der Virus-Variante aus. Erste Erkenntnisse deuten auf eine schnelle Verbreitung hin. Es gibt aber auch Hoffnung.

Hinter den täglich veröffentlichten Corona-Zahlen, Warnungen und Todesfällen stecken viele Schicksale. Die Intensivstationen laufen voll. Auch in unserer Region. Diejenigen, die überleben, spüren die Nachwirkungen noch Monate später. Nicht nur körperlich, auch psychisch. Die Erinnerung lässt sie nicht schlafen, Panikattacken bringen die Todesangst zurück. Vier Menschen aus der Region haben meinem Kollegen Jonathan Lindenmaier ihre Geschichte erzählt.

Die vollen Intensivstationen machen auch den Rettungsdiensten zu schaffen. Bayerns Notärztechef Björn Hossfeld erklärt im Interview mit Michael Pohl, wie sich volle Intensivstationen auf Patienten auswirken und mit welchen Herausforderungen die Retterinnen und Retter täglich zu kämpfen haben.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Deutschland hat schon die Bestellung von Covid-19-Impfstoffen verschlafen. Bei Tabletten gegen die Krankheit sieht es gerade nicht besser aus. Bestellungen jedenfalls gibt es noch keine, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte lediglich, man sei an dem Thema dran. Das ist der aktuelle Stand.

Der General Carsten Breuer wird den neuen Corona-Krisenstab der Ampelparteien führen. Der 56-Jährige gilt als fähiger Stratege, doch entscheiden müssen andere. Das ist der Corona-General von Bald-Kanzler Scholz.

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation. Wer sich nicht impfen lässt, schadet der Volkswirtschaft. Dass ein solcher Ego-Trip sündteuer werden kann, zeigt sich immer mehr. Es geht ökonomisch bergab, kommentiert Stefan Stahl

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.791.060 Fälle verzeichnet, das sind 29.364 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.119.516 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 7179 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1061 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 121.857.098 Impfungen verabreicht. 59.221.785 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.911.547 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,4 Prozent.

