Das Corona-Update vom 29. September

Die Maskenpflicht am Sitzplatz in Bayerns Schulen wird aufgehoben. Bisher mussten die Schülerinnen und Schüler auch während des Unterrichts durchgehend ihre Masken tragen. Ab Montag dürfen sie ihren Mund-Nasen-Schutz am Sitzplatz ablegen.

Momentan ist nur ein Bruchteil der Corona-Tests, die an Bayerns Schulen durchgeführt werden, positiv. Ziel der Maskenpflicht am Sitzplatz sei gewesen, Infektionen durch Reiserückkehrer zu verhindern, erklärte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo. „Dieses Ziel haben wir erreicht“, so der Minister.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.215.351 Fälle verzeichnet, das sind 11.780 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 726.236 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2692 mehr als am Vortag. (Stand: 29. September)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 262 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 252 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 29. September)

In Deutschland wurden inzwischen 107.422.982 Impfungen verabreicht. 56.467.517 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 53.448.529 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 64,3 Prozent. (Stand: 29. September)

Ein Mann beleidigt Landsbergs Landrat Thomas Eichinger in den sozialen Medien als "Coronanazi". Dafür soll er sich vor Gericht in Landsberg entschuldigen.

Der Deutsche Städtetag appelliert an alle Länder, 2G-Regelungen für den Freizeitbereich zu treffen. Ein negativer Test reicht dann nicht mehr aus. Was der Städtetag außerdem fordert.

Der Start dieses Filmes wurde in der Corona-Krise immer wieder verschoben: Jetzt hat der neue James-Bond-Film aber tatsächlich Premiere gefeiert.

