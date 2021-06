Das Corona-Update vom 3. Juni

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Am zufriedensten sieht Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf Bildern aus, die ihn vor einer Brotzeit im Biergarten zeigen. Offen ist, ob er nach der morgigen Sitzung des bayerischen Kabinetts vergleichbar fröhlich gestimmt sein wird. Das wird maßgeblich davon abhängen, ob der große Koalitionspartner CSU und ihr Chef Markus Söder, der sich selbst als Mitglied im "Team Vorsicht" sieht, auf Aiwangers Öffnungsforderungen eingeht.

Der Chef der Freien Wähler will, dass bayerische Wirte ihre Gäste so schnell wie möglich nicht mehr nur im Biergarten, sondern auch drinnen bewirten dürfen. Auch weitere Lockerungsschritte in Schulen sind hinter den Kulissen im Gespräch. Bedenken wischt Aiwanger weg: „Man weiß nie, was in Zukunft kommen wird, aber man kann sich nicht vor lauter Angst vor dem Sterben erschießen.“

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Das Paul-Ehrlich-Institut ( PEI ) fordert angesichts von Verunreinigungen im AstraZeneca-Impfstoff weitere Untersuchungen. Forscher der Universität Ulm haben menschliche und virale Eiweiße in dem Vakzin entdeckt. Das PEI sieht dadurch keine Gesundheitsrisiken. Mehr dazu lesen Sie hier.

Forscher der haben menschliche und virale Eiweiße in dem Vakzin entdeckt. Das sieht dadurch keine Gesundheitsrisiken. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Maxstraße, der Rathausplatz und viele andere Orte in Augsburg füllen sich wieder mit Menschen. In der Außengastronomie ist jeder Platz belegt . In der Stadt verbreitet sich gute Laune - aber auch die Sorge, ob die Rückkehr zur gefühlten Normalität von Dauer sein wird.

füllen sich wieder mit Menschen. In der . In der Stadt verbreitet sich gute Laune - aber auch die Sorge, ob die Rückkehr zur gefühlten Normalität von Dauer sein wird. Aber wann ist die Pandemie überhaupt vorbei? Entweder wenn die Politik es feststellt - oder die Menschen schlichtweg wieder so leben wie zuvor, meint Medizinhistoriker Heiner Fangerau im Interview mit unserer Redaktion. Denn in einem Punkt ist er sich sicher: Verschwinden wird das Coronavirus wohl nie wieder.

Die Zahlen:

Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.692.468 Fälle verzeichnet, das sind 4640 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 640.907 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 654 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 52.779.769 Impfungen verabreicht. 36.461.594 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 44,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 16.318.175 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 19,6 Prozent. (Stand der Impfquoten: 03.06.2021)

