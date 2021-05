Das Corona-Update vom 3. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Seit heute ist klar: Es wird auch 2021 keine Wiesn geben. Das Münchner Oktoberfest wurde nun offiziell abgesagt. Entschieden wurde nach einer Videoschalte mit Ministerpräsident Markus Söder und zahlreichen bayerischen Bürgermeistern, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter in einer Pressekonferenz. Ziel sei ein möglichst einheitliches Vorgehen in ganz Bayern gewesen. Das heißt auch: Die bayerische Staatsregierung appelliert an Städte und Gemeinden, dass auch andernorts keine großen Volksfeste stattfinden sollen, wie etwa der Herbstplärrer in Augsburg. Mehr über die Münchner Entscheidung und die Folgen für ganz Bayern erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Schon am Samstag könnten für Millionen Menschen in Deutschland die gröbsten Corona-Beschränkungen Geschichte sein. Die Bundesregierung will für doppelt Geimpfte und Genesene Ausgangssperren, Kontaktverbote und andere Einschränkungen aufheben. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Impfungen rasant an. Welche Freiheiten die Regierung für Geimpfte plant, lesen Sie hier.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Corona-Regeln an Bayerns Schulen lockern: Ab kommendem Montag sollen alle Klassenstufen an den Grundschulen bis zur Inzidenz von 165 , so wie es auch in der Bundesnotbremse vorgesehen ist, im Wechselunterricht in die Schulen zurückkehren , sagte Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Es bleibe aber auch dort bei der Test- und Maskenpflicht. Außerdem stellte Söder Lockerungen für Außengastronomie, Kultur und Sport in Aussicht. Mehr weiß mein Kollege Henry Stern.

Drogenabhängige Menschen leiden unter den Corona-Maßnahmen und dem Lockdown besonders. In der Krise ist es Experten zufolge für die Betroffenen schwieriger, Substitution zu bekommen, also eine Behandlung mit Drogenersatzstoffen. Viele Hilfsmodelle und Aufenthaltsangebote für Süchtige in der Region sind zudem eingeschränkt. Immerhin: Die Zahl der Drogentoten in Augsburg ist nicht gestiegen. Mehr zum Thema können Sie hier nachlesen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.425.982 Fälle, das sind 9160 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 599.791 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1532 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Immunologe Carsten Watzl sieht den Piks für Kinder als medizinisch dringend geboten. Das Biontech-Vakzin könnte im Juni zugelassen werden.

Warum Kinder gegen Corona geimpft werden sollten – und wann es soweit sein könnte

Gesundheitsminister Klaus Holetschek rechnet damit, dass zehn Prozent der Corona-Erkrankten an Langzeitfolgen leiden. In Bad Wörishofen spricht er über Hilfe für Betroffene.

Mit Kneipp gegen Long Covid: Holetschek über Therapie-Möglichkeit

In der Corona-Pandemie ein Kind zu erwarten, ist eine besondere Situation. Hier erfahren Sie, wie es Schwangeren ergeht - und welche Debatten es rund um Impfung, Maske und Lockdown gibt.

Maske, Lockdown, Impfung: Hier lesen Sie, was Schwangere in Corona-Zeiten bewegt

Viele haben in Corona-Zeiten die Heimat neu entdeckt. Aber in der Region gibt es noch so viel mehr Sehenswertes. Vier Ziele, die man vielleicht noch nicht kennt.

Fahrt in den Mai: Bei diesen Ausflügen hat die ganze Familie Spaß

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.