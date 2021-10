Das Corona-Update vom 3. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Über die Abschaffung der Maskenpflicht in den Schulen wird weiter gestritten. In Bayern fällt sie am Montag weg, während des Unterrichts dürfen die Schülerinnen und Schüler die Maske dann absetzen. Auch in anderen Bundesländern gab es entsprechende Änderungen der Corona-Regeln. Ärztevertreter halten ein Festhalten an der Maskenpflicht im Unterricht für unangemessen. Sie verweisen etwa auf Erwachsene, die abends ohne Maske im Restaurant säßen. Es könne nicht sein, dass den Jüngsten das Maskentragen "weiterhin von der Gesellschaft zugemutet wird, um auf diejenigen Rücksicht zu nehmen, die sich einer Impfung verweigern", kritisiert etwa der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach.

Demgegenüber hält die Virologin Melanie Brinkmann vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung eine Abschaffung der Maskenpflicht für verfrüht. "Wenn man etwas abschaffen möchte, dessen Nutzen wissenschaftlich erwiesen ist und das fast nichts kostet, kann man das machen. Die Frage ist nur, ob es klug ist", sagt sie. Befürworter einer Maskenpflicht warnen vor möglichen schweren Verläufen auch bei Kindern und Langzeitfolgen einer Infektion.

Im Unterallgäu untersuchen Behörden eine Elterninitiative. Sie gehen dem Verdacht nach, dass Eltern eine "Schule" für Kinder organisiert haben, die den Schulunterricht nicht besuchen, weil sie Corona-Maßnahmen ablehnen. Was jetzt geplant ist.

Liqui Moly hat sich von Ertragseinbrüchen durch die Corona-Pandemie erholt, leidet jetzt aber unter Versorgungsengpässen. Allerdings machte das Unternehmen 2021 bislang mehr Umsatz als jemals zuvor. In einigen Ländern boomt das Geschäft besonders.

In der Pandemie zeigte sich deutlich, was passiert, wenn Erntehelferinnen und -helfer fehlen. Und das Virus hat ihren Alltag stark geprägt. Vier von ihnen erzählen von ihrer Arbeit.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.252.300 Fälle verzeichnet, das sind 6164 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 734.011 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1447 mehr als am Vortag. (Stand: 3. Oktober)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 275 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 256 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 3. Oktober)

In Deutschland wurden inzwischen 107.888.805 Impfungen verabreicht. 56.622.246 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 53.682.694 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 64,6 Prozent. (Stand: 1. Oktober)

Paare erzählen auf der Hochzeitsmesse "Traut Euch!", wie sie während der Pandemie ihre Hochzeit planen. Teurer geworden sind die Feiern durch Corona nicht, sagt eine Hochzeitsplanerin.

Die Vorbereitung für das Abitur war wegen Corona besonders straff bei Kletterin Sandra Hopfensitz, weshalb sie sich darauf konzentrierte. Jetzt geht sie bei den Deutschen Meisterschaften im Leadklettern im Augsburger Kletterzentrum an den Start.

Nach einer Corona-Pause im vergangenen Jahr soll der Gersthofer Silvesterlauf am 31. Dezember dieses Jahr wieder stattfinden. Doch dafür sind einige Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

