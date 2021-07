Das Corona-Update vom 30. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nach langem Hin und Her steht fest: Ab Sonntag gilt eine generelle Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland. Die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg begannen wenig überraschend, die Verbreitung der Delta-Variante in Europa ist ebenso wenig - unerwartet aber war, wie hektisch die Bundesregierung sich jetzt dazu entschlossen hat, die Einreiseregeln zu verschärfen. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte eine zügige Regelung verlangt - und sich offenbar durchgesetzt.

Wer ab Sonntag nach Deutschland einreist und mindestens zwölf Jahre alt ist, muss nachweisen, dass von ihm oder ihr eine verringerte Infektionsgefahr ausgeht. Das geht mit einem Impf-Zertifikat, einem Genesenen-Nachweis oder einem negativen Testergebnis. Wie die Pflicht kontrolliert werden soll, welche Tests Urlauber nutzen können und was sich sonst ändert, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.766.765 Fälle verzeichnet, das sind 2.454 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 653.227 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 228 mehr als am Vortag. (Stand: Mittwoch, 30. Juli 2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Erst der Lockdown, jetzt der Personalmangel: Gabi Dreisbach muss als Wirtin des Best Hotel Zeller in Königsbrunn einiges bewältigen. Weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, macht sie jetzt mit ihrem Team zum ersten Mal zwei Wochen Betriebsurlaub.

Wirtin aus Königsbrunn über Personalmangel: "Wir können nicht alle Feiern stemmen"

Die Stiko empfiehlt Kindern nicht generell eine Impfung. Die Entscheidung obliegt vor allem den Eltern. Die suchen Rat bei Augsburger Kinderärztinnen und Kinderärzten - doch einfach Antworten gibt es auf ihre Fragen kaum.

Kinder gegen Corona impfen lassen? Eltern sind verunsichert

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisiert seinen Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Wer sich bei Querdenkern anbiedere, verlasse die bürgerliche Mitte.

Ministerpräsident Söder kritisiert Aiwangers Haltung zur Corona-Impfung

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.