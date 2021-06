Das Corona-Update vom 30. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Delta-Variante breitet sich auch in Augsburg aus. Die Corona-Inzidenz in Augsburg bleibt niedrig, sie pendelt im Zehnerbereich, aber der Anteil der Delta-Variante nimmt zu. Obwohl in der Augsburger Uniklinik laut Intensivregister derzeit nur noch ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt wird, sollten die Augsburger weiter vorsichtig sein. Denn von einer ausreichend hohen Impfquote, um eine vierte Welle zu verhindern, sei man aufgrund des begrenzten Impfstoffs leider noch weit entfernt, sagt Umwelt- und Gesundheitsreferent Reiner Erben. Jörg Heinzle beschreibt die aktuelle Corona-Lage der Stadt und den Einfluss der Delta-Variante.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Um Die Delta-Variante besser in den Griff zu kriegen, könnte der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung künftig verkürzt werden. Das würde eine Änderung der Impfstrategie bedeuten. Der Impfstoff von Biontech könnte künftig nach drei statt sechs Wochen zweitverimpft werden. Bei AstraZeneca-Geimpften könnte sich die Wartezeit von zwölf auf vier Wochen verkürzen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer war selbst mit den Corona-Virus infiziert. Wie es ihm während seiner Corona-Infektion erging und wie er von seiner Ansteckung erfahren hat, lesen Sie im Interview mit Seehofer.

Die Hallenbäder sind wegen der Corona-Pandemie seit Monaten geschlossen. Das hat Folgen für Grundschulkinder, die in diesem Alter schwimmen lernen. Viele Eltern machen sich Sorgen, dass ihre Kinder Nichtschwimmer werden, Statistiken befeuern diese Sorge.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.728.141 Fälle verzeichnet, das sind 488 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.491Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 132 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 73.754.612 Impfungen verabreicht. 45.307.672 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 54,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 30.352.916 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 36,5 Prozent.

Nach Söders Ankündigung zum Ende der Impfpriorisierung haben viele Bürger Fragen und rufen beim Landratsamt an. Sicher ist: Die Bereitschaft zur Zweitimpfung bleibt im Landkreis Augsburg hoch.

Lange Schlangen vor den Impfzentren im Landkreis Augsburg

Die ärmeren Länder trifft das Corona-Virus besonders hart. Dort leiden immer mehr Menschen Hunger. Insbesondere Frauen und Kinder sind betroffen.

Corona lässt die Zahl der Hungernden anwachsen

