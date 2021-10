Das Corona-Update vom 30. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Während die Infektionszahlen deutschlandweit und in der Region schnell steigen, steht morgen das zweite Halloween während der Corona-Pandemie bevor. Immerhin: Die Frage nach "Süßem oder Saurem" stellen umherziehende Kinder an der frischen Luft, weshalb das Risiko einer Infektion laut Dr. med. André Fuchs vom Augsburger Universitätsklinikum geringer ist.

Doch gerade in Innenraum sei die Infektionsgefahr hoch. Der Mediziner rät daher an Halloween zu einigen Vorsichtsmaßnahmen, etwa Corona-Tests für Ungeimpfte. "Bei den vielen Infektionen momentan sollte man sich fragen, an welchen Veranstaltungen man wirklich teilnehmen möchte, gerade wenn man eine Vorerkrankung hat oder nicht geimpft ist", mahnt der Arzt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Drittimpfungen könnten die Gefahr für Ältere und Menschen mit bestimmten Risikofaktoren verringern. Diesen Gruppe empfiehlt die Ständige Impfkommission schon länger eine Auffrischung. Immerhin gibt es in Deutschland - anders als im vergangenen Herbst - mit den Booster-Impfungen ein gutes Mittel gegen die Pandemie, kommentiert mein Kollege Stefan Lange.

Diesen Gruppe empfiehlt die schon länger eine Auffrischung. Immerhin gibt es in - anders als im vergangenen Herbst - mit den Booster-Impfungen ein gutes Mittel gegen die Pandemie, kommentiert mein Kollege Stefan Lange. Ein Long-Covid-Patient aus Königsbrunn warnt davor, die Gefahr des Virus zu unterschätzen. "Was ich erlebt habe, wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind", sagt Günther Friemel . Nach seinem achtmonatigen Klinikaufenthalt sagt er, die Zeit jetzt sei "wie ein zweites Leben".

"Was ich erlebt habe, wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind", sagt . Nach seinem achtmonatigen Klinikaufenthalt sagt er, die Zeit jetzt sei "wie ein zweites Leben". Ein Zaun auf dem Christkindlesmarkt verursacht heftige Diskussionen im Augsburger Stadtrat. Sogar von einem "Gehege zur Fütterung" ist die Rede. Der Wirtschaftsreferent wehrt sich gegen die Kritik.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.580.663 Fälle verzeichnet, das sind 21.543 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 815.185 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5498 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 484 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 401 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 111.888.364 Millionen Impfungen verabreicht. 57.709.207 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.456.676 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,7 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will nach dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs keine Corona-Hilfen an Polen auszahlen, sollte die polnische Regierung im Streit um die Unabhängigkeit der Justiz nicht einlenken.

Von der Leyen warnt vor unzureichenden Beschlüssen der Weltklimakonferenz

Erst fielen die Preise infolge der Corona-Pandemie, jetzt steigen sie immer weiter. Doch Marcel Fratzscher ist überzeugt: "Wir Deutsche können der EZB vertrauen."

Top-Ökonom Marcel Fratzscher warnt vor Inflations-Panik

Es geht um die Corona-Pandemie, die Enge, vor allem aber um das Tanzen: Das Augsburger Ballett präsentiert zwei hervorragende Uraufführungen.

Selbst in der Zelle wird getanzt