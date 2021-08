Das Corona-Update vom 31. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

"Es wird keinen Lockdown mehr geben", sagte Markus Söder heute auf einer Pressekonferenz. Und ergänzte, im Kampf gegen das Coronavirus werde mit der neuen bayerischen Corona-Verordnung ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Konkret heißt das für Bayern: Die Inzidenz hat ausgedient, ersetzt wird sie durch eine Krankenhausampel. Außerdem soll es keine generelle FFP2-Maskenpflicht mehr geben. Und Discos dürfen ab Oktober wieder öffnen. Mehr zum bayerischen Weg in der Corona-Krise, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Mit einer Inzidenz von etwa 133 gehört Augsburg einmal mehr zu den Corona-Hotspots in Bayern. Die Stadt hat sich heute zu möglichen Gründen gehäußert. Demnach treiben vor allem Reiserückkehrer die Zahlen nach oben. Mehr dazu in unserem Blog.

Die Stadt wirbt derweil für Corona-Impfungen unter Schülerinnen und Schülern. Bei Bedarf könnten sogar Impfteams in die Schulen kommen . Was Eltern jetzt wissen müssen, lesen Sie hier.

Die Diagnose einer Tumorerkrankung trifft Menschen in jedem Alter hart. Doch junge Erwachsene stehen vor anderen Problemen als Ältere. Zumal die Pandemie die Situation oft erschwert.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.942.856 Fälle verzeichnet, das sind 5750 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 675.785 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 760 mehr als am Vortag. (Stand: 31. August)

In Deutschland wurden inzwischen rund 101,6 Millionen Impfungen verabreicht. 54.168.164 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 65,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 50.274.137 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 60,5 Prozent. (Stand: 31. August)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Viele der Regeln, die über ein Jahr den Alltag der Menschen in Bayern bestimmt haben, fallen künftig weg. Für Ungeimpfte dürfte es allerdings etwas ungemütlicher werden.

Immer häufiger werden Journalisten, Politiker und Ärzte von Impfgegnern attackiert. Die Proteste richten sich insbesondere gegen das Zertifikat „Green Pass“.

