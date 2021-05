Das Corona-Update vom 31. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Folgt auf die Maskenaffäre nun das Testgate? Übers Wochenende wurde bekannt, dass einige Betreiber von Schnellteststationen Tests abgerechnet haben sollen, die es gar nicht gab. Beispiel Köln: etwa 80 Tests, doch 977 Meldungen. In Deutschland sind in den vergangenen Wochen und Monaten unzählige solcher Testzentren aus dem Boden gewachsen. Das Problem: Wer soll die rund 15.000 Testzentren in Deutschland kontrollieren? Gesundheitsminister Spahn sieht sich jedenfalls nicht in der Verantwortung, die Städte und Kommunen sehen das anders. Ina Marks und Fabian Huber über das Geschäft mit den Testzentren.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat indes angekündigt, vehement gegen Betrugsfälle bei Abrechungen vorzugehen: "Wir müssen dort mit aller Härte einschreiten, wo Dinge nicht richtiglaufen. Keiner sollte an einer Pandemie unrechtmäßig Geld verdienen", sagte er unserer Redaktion. Wie in Bayern Teststationen künftig besser kontrolliert werden sollen, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Gerade einmal rund fünf Wochen ist es her, da lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg noch weit jenseits der 200. Der Wert war damals deutlich höher als der bayern- und der bundesweite Durchschnitt. Und jetzt? Jetzt lag die Inzidenz am Sonntag bei 16,3, einer der 20 niedrigsten Werte in ganz Bayern . Den Weg des Landkreises Aichach-Friedberg vom Sorgenkind zum Musterschüler beschreibt mein Kollege Max Kramer .



Wie Musterschüler benehmen sich längst nicht alle Urlauber auf der Ferieninsel Mallorca. Auch am "Ballermann" öffnen die Partylokale wieder. Grund genug, damit die Mallorca Zeitung schreibt: "Möge bloß keiner über die Stränge schlagen." Denn während die Touristen wieder auf die Insel strömen, gibt es dort erste Fälle der indischen Coronavirus-Mutation B.1.617. Ob das gut geht?



Die bayerischen Universitäten wollen wieder öffnen. Drei Semester lang fand die Lehre an den Hochschulen fast ausschließlich digital statt. Manche Studierende haben weder im Hörsaal gesessen noch Kommilitonen persönlich gesehen. Die Vorzüge der Online-Vorlesungen konnten nicht alle Studierenden gleichermaßen genießen, einige klagten über soziale Isolation. Doch damit soll nun Schluss sein. Schon im Sommer soll es die ersten Öffnungen an den bayerischen Universitäten geben. Meine Kollegin Sarah Ritschel hat recherchiert, wie die Hochschulen das Wintersemester angehen wollen.



Schon am morgigen Dienstag gibt es die nächsten Lockerungen in Augsburg. Weil die Inzidenz im Stadtgebiet stabil unter 50 liegt, will die Stadt offenbar bereits ab Mittwoch die Maskenpflicht in der Innenstadt aufheben. Welche neuen Regeln in Augsburg außerdem gelten sollen, hat Michael Hörmann zusammengefasst.

Die Zahlen:

Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.681.126 Fälle verzeichnet, das sind 1978 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 639.245 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 428 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 49.940.729 Impfungen verabreicht. 35.325.677 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 42,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 14.615.052 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 17,6 Prozent. (Stand der Impfquoten: 31.05.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

