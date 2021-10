Das Corona-Update vom 31. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Mehrere Politiker fordern mit Blick auf bundesweit steigende Corona-Zahlen einen "Booster-Gipfel". "Aktuelle Daten aus Israel zeigen, dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied macht, um die vierte Welle zu brechen", sagt etwa der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU). Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach will bei einem Bund-Länder-Treffen klären, wie viele Auffrischungsimpfungen bisher erfolgt sind und wie das Tempo erhöht werden kann.

Am Samstag hatten Ärztinnen- und Ärzte-Vertreter einen Aufruf zu Auffrischungsimpfungen des Bundesgesundheitsministeriums kritisiert. "Die Hausärzte folgen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, und diese empfiehlt aktuell Drittimpfungen nur für über 70-Jährige und wenige andere Gruppen", sagte Armin Beck, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands. Spahn hingegen verweist auf positive Erfahrungen aus Israel. "Wir brauchen einen Booster-Gipfel von Bund und Ländern", betont er.

Bayern Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU ) erwägt eine bayernweite Maskenpflicht im Unterricht. Grund dafür ist die hohe Sieben-Tage-Inzidenz, die in Bayern am Sonntag auf einen Rekordwert von 236,1 gestiegen ist. Unter Ungeimpften ist sie neunmal höher als unter Geimpften.

Die CO -Emissionen seien heute aber höher als vor der Corona-Pandemie. Manche würden auch die Pandemie als Begründung nutzen, um nichts zu ändern. Der Umgang mit Risiken wie der Corona-Pandemie hat einen starken Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Das stellt mein Kollege Wolfgang Schütz fest und bezieht sich dabei auf das vor 35 Jahren erschienene Werk „Risikogesellschaft“ des Münchner Soziologen Ulrich Beck . Dabei sei Risikokompetenz essenziell für „qualifizierte Entscheidungen“.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.597.550 Fälle verzeichnet, das sind 16.887 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 819.682 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4497 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 481 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 421 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 111.888.364 Millionen Impfungen verabreicht. 57.709.207 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.456.676 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,7 Prozent.

