Das Corona-Update vom 4. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Stadt Augsburg droht eine vierte Corona-Welle. Noch im August dürfte der Grenzwert von 50 überschritten werden. Schon jetzt berechnet die Stadt einen Wert von über 30, nachdem er eine Weile um 20 gelegen hatte. Bei der Entwicklung spielt insbesondere die Urlaubszeit eine wichtige Rolle. Sollten die Zahlen über den Wert von 35 steigen, hat das Auswirkungen auf das FCA-Spiel am Samstag. Und wird die 50 überschritten, steht eine allgemeine Verschärfung der Corona-Regeln bevor.

Die Entwicklung in Augsburg entspricht dem bundesweiten Trend. Schon jetzt plant das Bundesgesundheitsministerium schärfere Maßnahmen besonders für Ungeimpfte, wenn im Herbst die Infektionszahlen noch weiter steigen. Diese Pläne würden dazu führen, dass noch stärker zwischen Geimpften und Genesenen auf der einen Seite und Ungeimpften auf der anderen Seite unterschieden würde. Und nicht einmal mit einem aktuellen negativen Testergebnis wären die Gruppen weitgehend gleichgestellt. Damit geht Spahn zu weit, kommentiert Christian Grimm.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.777.446 Fälle verzeichnet, das sind 3571 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 654.446 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 368 mehr als am Vortag. (Stand: Mittwoch, 4. August 2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

