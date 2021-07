Das Corona-Update vom 5. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es könnte so einfach sein. Stäbchen in die Nase, kurz warten, auswerten und dann guten Gewissens in die Schule, das Theater oder den Flieger nach Mallorca. Antigentests sind einfach anzuwenden und können eine Corona-Infektion relativ genau nachweisen – das sagen zumindest die Hersteller.

Ein Forscherteam aus den Instituten für Hygiene und Mikrobiologie sowie Virologie und Immunbiologie der Universität Würzburg sowie vom dortigen Universitätsklinikum kommt in einer Untersuchung zu einem anderen Ergebnis: Die Sensitivität der Antigen-Schnelltests im klinischen Praxiseinsatz liegt mit 42,6 Prozent signifikant unter den Herstellerangaben. Taugen die Tests also gar nichts? Mehr dazu hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Es gibt zum Glück auch gute Nachrichten im Kampf gegen Corona: In Augsburg sind inzwischen 50 Prozent der Bevölkerung zumindest einfach geimpft. Außerdem sinken die Infektionszahlen. Am Montag meldet die Stadt keinen einzigen Corona-Fall. Mehr zum Infektionsgeschehen und dem Impffortschritt in Augsburg, lesen Sie hier.

Die hohe Zahl an Geimpften lässt abermals die Frage aufkommen: Müssen sich Menschen, die doppelt geimpft sind, weiterhin an die Corona-Beschränkungen halten? Unser Autor meint: "Die Zwei-Klassen-Coronagesellschaft, die die Politik eigentlich nie haben wollte, wäre damit Realität." Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Die Delta-Variante macht das Reisen komplizierter. Welche Länder werden derzeit als Virusvariantengebiete eingestuft? Darf ich überhaupt in einem Virusvariantengebiet Urlaub machen? Gibt es besondere Stornierungsbedingungen oder Rückholaktionen, wenn mein Urlaubsland plötzlich als Virusvariantengebiet eingestuft wird? Die wichtigsten Fragen beantworten wir hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.731.124 Fälle verzeichnet, das sind 212 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.991 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 58 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 77.332.207 Impfungen verabreicht. 46.970.794 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 56,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 32.361.386 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 38,9 Prozent (Stand: Montag, 5. Juli 2021).

(Hinweis: Das RKI aktualisiert die Infektionszahlen auf seiner Internetseite ab Juli 2021 nur noch montags bis freitags.)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

