Das Corona-Update vom 5. November

Auffrischungsimpfungen soll künftig jeder bekommen. Darauf haben sich die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder und des Bundes geeinigt. Die Expertinnen und Experten der Ständigen Impfkommission empfehlen dies bisher nur Älteren und bestimmten vulnerablen Gruppen. „Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme“, sagte hingegen der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einem Treffen am Freitag in Lindau am Bodensee.

Auch Tests sollen bei der Bekämpfung der vierten Corona-Wellen eine stärkere Rolle spielen: Besucherinnen und Besucher von Alten- und Pflegeheimen müssen sich künftig testen lassen, unabhängig von ihrem Impfstatus. Die Kosten der Tests übernimmt in diesem Fall der Staat. Allerdings sollten Tests generell wieder kostenlos sein, . "Die Abschaffung der kostenlosen Corona-Schnelltests im Oktober war falsch", betont er.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der Immunologe Carsten Watzl sieht in Booster-Impfungen "eine Art Superschutz". Nach der sogenannten Auffrischungsimpfung sei der Immunschutz gegen das Coronavirus besser als nach der zweiten Dosis. Allerdings seien Jüngere laut Watzl gut für den Winter geschützt und bräuchten jetzt noch keine Booster-Impfung.

Bayerns Hausärzte-Chef Markus Beier warnt vor einem harten Pandemie-Winter. Er empfehle jeder ungeimpften Person, sich noch impfen zu lassen. "Das ist der beste Schutz für sich und auch seine Familie", betont der Arzt.

In mehreren Landkreisen ist die Corona-Inzidenz höher als je zuvor während der Pandemie. Am höchsten ist sie in der Region aktuell im Landkreis Dillingen mit 475,4. Das dortige Gesundheitsamt bezeichnet die Lage als "prekär".

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.709.488 Fälle verzeichnet, das sind 37.120 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 846.759 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 9491 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Gelb. Aktuell liegen 541 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 112.823.807 Impfungen verabreicht. 57.886.200 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.724.473 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67.0 Prozent.

