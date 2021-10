Das Corona-Update vom 5. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Erst war es ein Vermutung, dann die Sorge um den eigenen Schutz vor dem Coronavirus, jetzt verhärtet sich für viele Patientinnen und Patienten eines Wemdinger Arztes der Verdacht: Der Stoff, den er ihnen verabreicht hat, war wohl in Wirklichkeit kein Impfstoff, sondern nur ein Placebo. Der Mediziner soll bei "mehreren Hundert" Personen eine Impfung entweder vorgetäuscht oder ihnen eine echte Impfung vorenthalten haben. Das sagte heute der Landrat des Landkreises Donau-Ries, Stefan Rößle, bei einer Pressekonferenz zu dem mutmaßlichen Impfbetrug.

Ob und wie sich der Arzt damit strafbar gemacht haben könnte, ist noch unklar - die Staatsanwaltschaft verweist auf das laufende Verfahren. Möglicherweise seien aber Straftatbestände aus dem Bereich der Urkundenfälschung oder Körperverletzung verwirklicht. Eine Konsequenz hat der mutmaßliche Impfbetrug aber schon jetzt: Die Praxis wurde behördlich geschlossen - um "weitere Gefahren auszuschließen", wie der Landrat sagt.

Die meisten Menschen sterben "an" und nicht nur "mit" der Krankheit, sagt der Augsburger Chef-Pathologe. Er gehörte zu den ersten deutschen Pathologen in Deutschland, die Obduktionen nach einer Corona-Infektion durchführten. "Eine solche Veränderung der Lunge habe ich vorher nicht gesehen", sagt er über seine Erkenntnisse.

Der Augsburger Christkindlesmarkt soll stattfinden. Eigentlich hat der Freistaat zuletzt den Weg frei gemacht für Weihnachtsmärkte. Doch ob und wie der Markt in Augsburg stattfinden wird, das steht noch unter einem Vorbehalt.

Eltern einer Lerngruppe im Kreis Unterallgäu kritisieren die Schulbehörde, das Gesundheitsamt und die Polizei. Die Behörden hatten sich vor Ort ein Bild von der Lerngruppe gemacht. Dort werden Kinder privat betreut, weil sie oder die Eltern Corona-Maßnahmen ablehnen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.260.187 Fälle verzeichnet, das sind 4799 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 736.138 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.077 mehr als am Vortag. (Stand: 5. Oktober)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 281 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 253 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 5. Oktober)

In Deutschland wurden inzwischen 108.149.361 Impfungen verabreicht. 56.713.234 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 53.818.063 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 64,7 Prozent. (Stand: 5. Oktober)

