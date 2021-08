Das Corona-Update vom 6. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Inzidenz wächst in Deutschland schneller als im ersten Corona-Sommer. In Bayern liegt die Corona-Inzidenz bei 13,8 - und ist damit niedriger als der bundesweite Wert von 20,4. Zur gleichen Zeit sind 62 Prozent der Bevölkerung einmal, 53 Prozent vollständig geimpft. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge war aber der Großteil der neu Infizierten nicht geimpft.

Wohl aufgrund der hohen Impfquote geht die Belegung deutscher Intensivstationen mit Corona-Patienten weiter zurück. Derzeit beträgt sie 392, zum Höchststand betrug sie 5762. Allerdings hat das Infektionsgeschehen einen wichtigen Punkt überschritten: Es können nicht mehr alle Infektionsketten nachverfolgt werden. Befindet sich Deutschland auf dem Weg in die vierte Welle?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Je nach Urlaubsland müssen Reisende vor der Rückkehr nach Deutschland sehr unterschiedliche Beträge für einen Corona-Test berappen. In manchen Ländern sind sie kostenlos, in anderen werden bis zu 120 Euro fällig, wie unsere Übersicht zeigt.

In manchen Ländern sind sie kostenlos, in anderen werden bis zu 120 Euro fällig, wie unsere Übersicht zeigt. Augsburgerinnen und Augsburger müssen derzeit coronabedingt wochenlang auf Termine im Bürgerbüro warten. Das hat auch damit zu tun, dass manche mehrere Termine buchen. Warum es nicht schneller geht.

Das hat auch damit zu tun, dass manche mehrere Termine buchen. Warum es nicht schneller geht. Die Anzahl der Besuche in der Augsburger Innenstadt ähnelt mittlerweile dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Das zeigen Laser-Messungen der Stadt. Wie Menschen dort die Rückkehr zur Normalität erleben.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.784.433 Fälle verzeichnet, das sind 3448 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 655.112 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 336 mehr als am Vortag. (Stand: Freitag, 6. August 2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Als die Corona-Regeln lockerer wurden, wurde die Augsburger Maxstraße zum Party-Hotspot - bis die Situation eines Abends eskalierte. Jetzt hat die Polizei einige Randalierer identifiziert.

Maxstraßen-Krawalle: So kam die Polizei an die Hinweise zu den Verdächtigen

Während der Corona-Pandemie sind die Baupreise weiter gestiegen. Immer weniger sind finanziell in der Lage, den Kauf oder Bau einer Immobilie zu stemmen, wie eine Kalkulation zeigt.

Experte rechnet vor: Wer sich eine Immobilie leisten kann – und wer nicht

Mitten in der Urlaubszeit stuft die Bundesregierung manche Regionen in Frankreich zum Corona-Hochrisikogebiet hoch - mit unangenehmen Folgen für Reisende.

Größere Teile Frankreichs ab Sonntag als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.