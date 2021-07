Das Corona-Update vom 6. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Infektionszahlen in Bayern sinken, viele Beschränkungen wurden mittlerweile aufgehoben. Auch der Schulunterricht läuft wieder weitestgehend normal, alle Schülerinnen und Schüler werden wieder in Präsenz unterrichtet. Doch wie geht es nach den Sommerferien weiter? Müssen Kinder und Jugendliche in den Herbstmonaten wieder im Klassenzimmer frieren, weil dauerhaft gelüftet wird, oder gibt es doch noch Hoffnung auf Luftfilteranlagen?

Mit dem Thema Schule und Corona hat sich das Bayerische Kabinett heute beschäftigt und unter anderem 200 Millionen Euro für Luftfilter zugesichert. Wie die Pläne im Einzelnen aussehen, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In Seniorenheimen wächst die Angst vor der Delta-Variante. Corona wütete unter Menschen in Pflegeheimen besonders stark, viele Bewohner starben. Nun breitet sich die Delta-Variante aus. Doch ein klarer Plan für die Heime fehlt noch immer, wie meine Kollegin Daniela Hungbaur berichtet.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Kreuzimpfung aus AstraZeneca und einem mRNA-Impfstoff. Die Antwort des Immunsystems falle dann besser aus. Für viele Arztpraxen bedeutet diese Empfehlung aktuell vor allem ein großes Durcheinander. Thomas Hilgendorf hat mit einer Medizinerin aus Donauwörth über ihren Ärger gesprochen.

In knapp vier Wochen beginnen die Sommerferien in Bayern. Wer eine Urlaubsreise plant, kann aktuell aufatmen - denn in vielen beliebten Reiseländern wurden die Corona-Beschränkungen gelockert. Einige Dinge sollten Sie vor Reisebeginn aber trotzdem unbedingt beachten. Wir haben eine Checkliste zusammengestellt.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.731.564 Fälle verzeichnet, das sind 440 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 648.056 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 65 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 77.892.414 Impfungen verabreicht. 47.213.139 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 56,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 32.696.003 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 39,3 Prozent (Stand: Dienstag, 6.Juli 2021).

(Hinweis: Das RKI aktualisiert die Infektionszahlen auf seiner Internetseite ab Juli 2021 nur noch montags bis freitags.)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

