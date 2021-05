Das Corona-Update vom 6. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ab sofort fallen in Bayern für Menschen mit einem vollen Corona-Impfschutz oder nach einer überstandenen Corona-Erkrankung viele Einschränkungen weg. Das soll bald auch bundesweit möglich sein: Der Bundestag hat nachgezogen und einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung mit großer Mehrheit zugestimmt. Dafür stimmten die schwarz-rote Koalition, Grüne und Linke. Die FDP enthielt sich, die AfD stimmte dagegen.

Nun fehlt nur noch die Abstimmung des Bundesrats am Freitag, dann können die Erleichterungen für Bundesbürger auch außerhalb von Bayern schon ab dem Wochenende gelten. Menschen mit einer vollständigen Corona-Impfung und Genesene erhalten dann die gleichen Erleichterungen, wie Bürger mit einem negativen Coronatest. Erfahren Sie hier, welche Regeln für Geimpfte und Genesene in Bayern aktuell gelten.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Erst einen Schnelltest machen und dann einkaufen - so könnte der Besuch im Möbelhaus in nächster Zeit für viele aussehen. Zumindest dann, wenn sie noch nicht doppelt geimpft oder genesen sind. Immer mehr Geschäfte im Raum Augsburg richten jetzt selbst Testzentren ein – darunter auch große Möbelhäuser. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Julian Ambrozy hatte es satt, stundenlang in der Warteschleife der Impfhotline zu hängen oder vergebens auf der Internetseite nach einem freien Impftermin für seinen Opa zu suchen. Also half sich der 17-jährige Schüler kurzerhand selbst und schuf ein Programm, das ihn benachrichtigte, sobald ein Termin bei einem Impfzentrum in der Region frei war. Wie er damit inzwischen Tausenden hilft, weiß Jennifer Moog.

Dr. Christian Kröner ist eigentlich nur einer von über 40.000 Hausärzten in Deutschland. Seit seinem Infozettel mit zehn Punkten zur Corona-Impfung ist er allerdings bundesweit in aller Munde. Zu Gast bei Markus Lanz im ZDF machte er erneut auf Missstände in der Corona-Pandemie aufmerksam. Wie der Hausarzt zum "Impfluencer" wurde, lesen Sie im Text von Michael Kroha.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.473.503 Fälle, das sind 21.953 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 606.634 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3200 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Maskenaffäre und Aserbaidschan-Connection belasten CDU und CSU. Sie haben kaum Möglichkeiten, sich gegen die beteiligten Abgeordneten durchzusetzen. Die machen einfach weiter.

Maskenaffäre um Sauter und Nüßlein: Warum die Aufarbeitung schwierig ist

Der Staat investiert Milliarden, damit Kinder und Jugendliche das nachholen können, was sie in der Pandemie verpasst haben. Doch etwas anderes wäre viel wichtiger.

Schulen brauchen ein Konzept für die nächste Pandemie

Die Krise wird nur enden, wenn weite Teile der Welt geimpft sind, deshalb muss der Impfstoff verteilt werden.

Außergewöhnliche Anstrengungen erfordern außergewöhnliche Ansätze

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.