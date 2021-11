Das Corona-Update vom 6. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Infektionszahlen sind in ganz Deutschland weiterhin sehr hoch, auch in Bayern. Das belastet zunehmend das Gesundheitssystem. Ab Sonntag steht die Krankenhausampel in Bayern auf Gelb. Das bedeutet: Es gelten in Bayern neue Corona-Maßnahmen.

Damit müssen sich die Menschen in Bayern im Restaurant, bei Veranstaltungen, in der Arbeit und der Schule auf neue Regeln einstellen. Was genau jetzt wo gilt, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der Landkreis Augsburg ist am Samstag zum Corona-Hotspot erklärt worden. Im Augsburger Land treten damit ab Sonntag neue Maßnahmen in Kraft. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Auch im Kreis Dillingen sind die Infektionszahlen nach wie vor hoch - höher als jemals zuvor in der Pandemie. Die Verfolgung von Kontakten wird daher immer schwieriger, die Situation ist offenbar kaum mehr kontrollierbar. Auch im Landkreis Neu-Ulm ist die Kontaktnachverfolgung mittlerweile ein Problem.

Beim Stichwort Ischgl erinnern sich viele noch an den europaweiten Hotspot, zu dem der Skiort zu Beginn der Pandemie wurde. Tausende Opfer klagen nun. Aber welche Chancen haben die Betroffenen in den Ischgl-Prozessen überhaupt?

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.743.490 Fälle verzeichnet, das sind 34.002 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 856.170 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 9410 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Gelb. Aktuell liegen 552 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 112.823.807 Impfungen verabreicht. 57.886.200 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.724.473 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,0 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Angesichts rasant steigender Infektionszahlen setzt die Politik auf rasche Booster-Impfungen. Wo man einen Termin vereinbaren kann und welches Vakzin eingesetzt wird, hat Stephanie Sartor für Sie zusammengefasst.

Eine Patientin und eine Angestellte erzählen in der Rehaklinik des Günzburger Arztes Dr. Stefan Waibel, wie ihr Leben nach der Corona-Erkrankung aussieht. Vom langen Kampf zurück in die Normalität.

Die Abschaffung der kostenlosen Test sollte mehr Menschen zu einer Impfung bewegen. Das ist nicht passiert. Jetzt braucht es die Tests wieder - aus anderen Gründen, kommentiert unser Autor Christian Grimm.

