Das Corona-Update vom 7. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Eltern stehen bei der Frage um eine Impfung ihrer Kinder vor einem Dilemma. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt auf der anderen Seite nur bei Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen eine Corona-Impfung. Noch gebe es zu wenige Daten, um eine generelle Empfehlung für diese Altersgruppe auszusprechen, so die Begründung. Auf der anderen Seite weitet die Politik die Impfkampagne für Kinder und Jugendliche aus.

Ärztinnen und Ärzte sollen die Kinder und ihre Eltern beraten - ihnen die Entscheidung abnehmen aber, das vermögen sie nicht, wie es der Donauwörther Kinderarzt Wolfgang Beck täglich in seiner Praxis erlebt. Wie sehen es die Eltern? Für Herta und Heiko Metz aus Augsburg ist beispielsweise wichtig, ob ihre Kinder überhaupt selbst geimpft werden wollen, wie sie meinem Kollegen David Holzapfel gesagt haben. Aber auch die Meinung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Stiko ist für viele Eltern im Impf-Dilemma zentral.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Stiko-Chef Thomas Mertens will sich von Forderungen aus der Politik nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Man muss die Äußerungen mancher Politiker einfach ertragen", sagt er unserer Redaktion im Interview. Er wirft der Politik Aktionismus vor.

In der Sommerschule sollen diese geschlossen werden. Deshalb wird in einigen Augsburger Klassenzimmern auch in den Sommerferien unterrichtet. Die USA drohen den Kampf gegen die neue Corona-Welle zu verlieren. Ex-Präsident Barack Obama sah sich angesichts massiver Kritik gar genötigt, seine exklusive Geburtstags-Party abzusagen. Die US-Impfkampagne kommt kaum noch voran.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.787.639 Fälle verzeichnet, das sind 3206 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 655.458 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 346 mehr als am Vortag. (Stand: Samstag, 7. August 2021)

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

