Das Corona-Update vom 7. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die vierte Welle hat Bayern fest im Griff. Für das ganze Bundesland steht die Corona-Ampel mittlerweile auf Gelb. In Kürze könnte sie auf Rot umschalten. Doch in einigen Städten und Landkreisen in unserer Region ist die Ampel laut Gesundheitsministerium schon auf Rot.

In Städten und Landkreisen, die zu diesen Hotspots zählen, gelten damit neue, strengere Regeln. Welche Corona-Maßnahmen das sind und wo sie gelten, hat unser Autor Michael Böhm zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Für die Augsburger Tafel war die Pandemie bisher eine große Herausforderung. Seit einiger Zeit läuft die Abholung von Lebensmitteln aber fast wieder wie vorher. Jetzt hat die Tafel jedoch ein Problem beim Thema Spenden und bittet öffentlich um Hilfe.

Vor einem Jahr ist eine Demonstration der "Querdenken"-Szene in Leipzig eskaliert, die Kundgebung wurde aufgelöst. Doch Teilnehmende bahnten sich ihren Weg über den geschichtsträchtigen Leipziger Ring, Schauplatz der Montagsdemos während der friedlichen Revolution von 1989. Für Samstag hatten sich erneut Gegner der Corona-Maßnahmen in der Stadt versammelt. Die Polizei verhinderte jedoch einen erneuten Aufzug auf dem Ring.

Auch in Österreich schnellen die Corona-Fallzahlen in die Höhe. Die Regierung in Wien reagiert darauf nun: Österreich führt landesweit die 2G-Regel ein. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf ab Montag keine Lokale, Friseure und Veranstaltungen und Tourismusbetriebe mehr besuchen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.767.033 Fälle verzeichnet, das sind 23.543 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 862.243 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6.072 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Gelb. Aktuell liegen 591 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 112.823.807 Impfungen verabreicht. 57.886.200 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.724.473 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,0 Prozent.

