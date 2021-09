Das Corona-Update vom 7. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das bayerische Kabinett hat heute bei den Corona-Regeln nachjustiert. Dabei ging es in erster Linie um die Kitas im Freistaat. Die am Montag bundesweit beschlossenen Regeln für Schulen sollen jetzt auch in den bayerischen Kindertagesstätten umgesetzt werden. Konkret heißt das: Kontaktpersonen werden von nun an im Einzelfall vom Gesundheitsamt ermittelt, und so müssen nur enge Spielkameraden in Quarantäne - nicht die komplette Gruppe. Was sich außerdem ändert, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Sozialministerin Trautner verkündete aber: PCR-Pooltests soll es in Kitas nicht geben. Trautner setzt in Kitas stattdessen weiter auf ein Gutschein-System, mit dem die Eltern in Apotheken zweimal pro Woche kostenfrei Selbsttests für ihre Kinder bekommen können. Mehr dazu hier.

Was die gelockerten Regeln für Kinder bedeuten, weiß der Immunologe Professor Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing. "Das ist aus meiner Sicht ein ernst zu nehmendes Problem", sagt er im Interview mit unserer Redaktion. Das ganze Gespräch können Sie hier nachlesen.

Denn klar ist: Weiterhin erkranken Menschen an Covid-19, mit teils schweren Verläufen. Professor Bernhard Kuch ist Direktor der Klinik für Innere Medizin in Nördlingen. Hier erzählt er über den dramatischen Fall eines 42-Jährigen mit schweren Langzeitfolgen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 4.017.116 Fälle verzeichnet, das sind 6726 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 686.682 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1032 mehr als am Vortag. (Stand: 7. September)

Die Krankenhausampel steht in Bayern Momentan auf grün. Im Freistaat werden 277 hospitalisierte Fälle gemeldet. Damit die Ampel auf gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 189 Corona-Patientinnen und Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 7. September)

In Deutschland wurden inzwischen 102.933.727 Millionen Impfungen verabreicht. 54.782.636 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 65,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 51.070.206 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 61,4 Prozent. (Stand: 7. September)

Es ist gut, dass die Kitas offen bleiben sollen. Trotzdem sollte man an den Corona-Schutz der Kinder, Eltern und Beschäftigten denken. Am Geld darf es hier nicht scheitern.

Das Sicherheitsnetz der bayerischen Kitas ist zu löchrig

Die veränderte Impfstrategie der Staatsregierung gegen Corona hat Folgen. Im Kreis Augsburg soll nur das Impfzentrum in Bobingen bestehen bleiben. Aber auch das wird kleiner.

Der Kreis Augsburg schließt sein Impfzentrum in Gablingen bald

