Das Corona-Update vom 8. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Inzidenz als maßgeblicher Richtwert in der Pandemie steht mehr und mehr in der Diskussion. Wie messen wir, wie sich das Coronavirus in der Bevölkerung verbreitet, wie gefährlich das ist und welche Maßnahmen daraus folgen sollen? Darum wird es auch beim kommenden Bund-Länder-Treffen am Dienstag in Berlin gehen.

Manche wollen die Belegung der Intensivstationen berücksichtigen, andere ein Ampel-Modell einführen. Umstritten ist aber auch, ob und wie die Impfquote bei den Corona-Maßnahmen eine Rolle spielt - und inwieweit Geimpfte mehr Rechte genießen sollten als Ungeimpfte. Klar ist schon jetzt: Das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Regierungsspitzen der Länder wird entscheidend sein für die Pandemiebekämpfung im Herbst. Sarah Schierack hat den Stand der Debatte aufgeschrieben, der Ausgangspunkt für ihre Entscheidungen sein wird.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.790.766 Fälle verzeichnet, das sind 3127 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 655.882 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 423 mehr als am Vortag. (Stand: Sonntag, 8. August 2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Corona-Pandemie hat Freiheit und ihre Abwesenheit ins Bewusstsein geholt. Menschen suchten und fanden sie auf Inseln der Freiheit. Diese Serie stellt einige davon vor.

Wo ist die Freiheit? Ein Sommer zwischen Corona- und Klimakrise

Pflegepersonal litt besonders unter der Corona-Pandemie - und jetzt unter den Spätfolgen einer Infektion. In der Covid-Ambulanz am Uniklinikum Augsburg werden auch einige Mitarbeiter behandelt.

Post-Covid: So helfen Uniklinik und Altenhilfe Mitarbeitern in der Krise

Die Inzidenz in der Stadt Augsburg nähert sich dem ersten Grenzwert 35. Darüber dürfen beispielsweise große Sportveranstaltungen wie Bundesliga-Spiele nur noch mit weniger Zuschauern stattfinden.

Corona in Augsburg: Die Inzidenz steigt auf 32,7

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.