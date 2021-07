Das Corona-Update vom 8. Juli

Alpha, Beta, Gamma, Delta und jetzt: Lambda . Haben Sie noch den Überblick über die vielen Corona-Mutationen? Was ist der Unterschied, welche wurde wo entdeckt und wie ansteckend sind sie? Unser Autor bringt Ordnung in den griechischen Buchstaben-Wirr-Warr.

Wo komm es denn nun her, dieses Coronavirus, das unsere Welt in den vergangenen eineinhalb Jahren auf den Kopf gestellt hat? Seit kurzem gewinnt die "Lab-Leak-Theory" einigen Aufwind. Sie besagt, dass das Virus aus einem Labor entwichen ist. Was ist dran an der Theorie?