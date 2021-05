Das Corona-Update vom 8. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die EU kauft 1,8 Milliarden weitere Dosen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Der Liefervertrag erstreckt sich auf die Zeit bis zum Jahr 2023. 900 Millionen Dosen sollen fest bestellt werden, weitere 900 Millionen Dosen sind eine Option. Sie sollen der Auffrischung von Impfungen Erwachsener, aber auch der Immunisierung von 70 bis 80 Millionen Kindern in der EU dienen. Deutschland soll 165 Millionen der ersten 900 Millionen Dosen erhalten.

Doch nach wie vor ist der Impfstoff weltweit ein knappes Gut. In der Debatte um eine Lockerung des Schutzes geistigen Eigentums, hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem EU-Gipfel klar gegen eine Aufweichung des Patentschutzes für Impfstoffe ausgesprochen. "Ich habe hier noch einmal deutlich gemacht, dass ich nicht glaube, dass die Freigabe von Patenten die Lösung ist, um mehr Menschen Impfstoff zur Verfügung zu stellen", sagte sie. Man werde die Kreativität der Unternehmen noch brauchen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Deutschlands Städte und Gemeinden hoffen auf einheitliche Lockerungen der Corona-Regeln. Notwendig sei jetzt eine abgestimmte Öffnungsperspektive, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund unserer Redaktion. Bei den Einschränkungen sei zuletzt konsequent gehandelt worden, das müsse jetzt auch für die Öffnungen gelten.

Der Verzicht der Bundesregierung auf eine Mehrwertsteuer-Senkung verteuert Corona-Tests. Wegen einer EU-Richtlinie könnte der Bund im Kampf gegen Corona auf Teile der Mehrwertsteuer verzichten. Bisher macht sie von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage, die unserer Redaktion vorliegt, verursachte das Mehrkosten von mehreren Hundert Millionen Euro.

Forscher gehen von 6,9 Millionen Corona-Todesfällen weltweit aus. Damit läge die Zahl doppelt so hoch wie bisher von der Weltgesundheitsorganisation angenommen. Die Wissenschaftler erklären das mit einer hohen Dunkelziffer an Erkrankungen und damit verbundenen Todesfällen. Deshalb berechnen Sie ihren Wert aus der sogenannten Übersterblichkeit.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.507.673 Fälle, das sind 15.685 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 612.095 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.479 mehr als am Vortag.

