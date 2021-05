Das Corona-Update vom 9. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Freistaat will sein Impfangebot aufbauen. Der Flaschenhals der Impfkampagne ist zwar immer noch der knappe Impfstoff, doch sollte sich das ändern, könnten Fachärzte und Kliniken in die Strategie eingebunden werden, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU). „Die Impfungen in Bayern laufen gut“, fügte er hinzu - mit dem Hinweis, dass sich angesichts der anstehenden Zweitimpfungen die Geschwindigkeit der Erstimpfungen verlangsamen könnte.

Derweil entspannt sich die Corona-Lage bundesweit etwas. Die Inzidenz in der Hälfte aller deutschen Bundesländer liegt unter 100, die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen sinkt auf etwa 4600, nachdem sie noch vor einigen Tagen über 5000 lag. "Wir haben seit einigen Tagen hier jetzt einen Rückgang zu verzeichnen", sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Die Bundes-Notbremse zeige dabei Wirkung.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In einer Messehalle bei Salzburg entsteht Europas größtes PCR-Labor, das Schul- und Kitaöffnungen ermöglichen soll. Meine Kollegin Lea Thies war vor Ort und hat sich mit ambitionierten Wissenschaftlern unterhalten, die einen weiteren Lockdown verhindern wollen. Mit ihrem Verfahren kann das Labor die übliche Anzahl an Tests vervielfachen.

Die Uniklinik Augsburg will Corona-Spätfolgen behandeln. Dafür soll eine Spezialambulanz eingerichtet werden. Dort soll "Long Covid" untersucht werden. Die Bezeichnung bezieht sich auf das Phänomen, dass Patienten teilweise sehr lange an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung leiden. Der Verantwortliche für Medizinstrategie an der Uniklinik erklärt, warum die Ambulanz notwendig ist.

Viele Augsburger Schüler haben im Jahr 2021 ihre Schulen kaum von innen gesehen. Jetzt sinkt der Inzidenzwert - und damit wächst die Hoffnung, dass es für manche bald eine Rückkehr in die Klassenräume geben könnte. Doch sicher ist das nicht. Und ob eine Öffnung von Dauer wäre, daran bestehen große Zweifel.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.520.329 Fälle, das sind 12.656 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 614.106 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.011 mehr als am Vortag.

Bei einem Einsatz im Englischen Garten in München sind 19 Polizisten verletzt worden, als eine illegale Corona-Party eskalierte. Videos zeigen, wie Jugendliche Flaschen auf die Beamten werfen.

In Bayern dürfen nach und nach Biergärten öffnen. Bislang bleibt dieses Vergnügen wenigen Regionen vorbehalten. Wann weitere Kreise und Städte folgen können.

Benjamin Netanjahu hat Israel zum Impf-Weltmeister gemacht, doch eine Regierung konnte er nicht bilden. Jetzt soll es Jair Lapid richten. Wer ist der Mann?

