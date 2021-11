Das Corona-Update vom 9. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Gestern sprang die Corona-Ampel auf Rot, seit heute gelten neue Regeln. Nachlesen können Sie diese hier. Die neuen Regeln betreffen auch den Breitensport in Augsburg und Umgebung. Auf Vereinsanlagen und bei Veranstaltungen ist seit Dienstag die 2G-Regel verpflichtend. Welche Maßnahmen nun gelten und wer sie überprüfen muss, lesen Sie hier.

Heute dann beriet das bayerische Kabinett zu den Maßnahmen – und korrigierte den eigenen Kurs. Mit Ausnahmen für Schülerinnen und Schüler reagierten die Minister auf Kritik an der 2G-Regel. Mehr dazu: hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Doch die verschärften Regeln stoßen nicht überall auf Zustimmung. Wenig Verständnis zeigt beispielsweise Bernhard Spielberger, der Betreiber des Augsburger Restaurants Palladio. Wer dort essen will, der steht jetzt vor verschlossenen Türen. Spielberger betreibt auch die Seniorenresidenz Albaretto. Wie er dort weiter vorgehen will.

Derweil steigt die Inzidenz weiter. In Augsburg liegt sie inzwischen bei über 300. In einer Pressekonferenz schilderte die Stadt, wie stark die Kliniken schon jetzt beansprucht sind.

Angesichts der steigenden Zahlen soll die Bevölkerung besser gegen das Virus geschützt werden. Ein Mittel: die Booster-Imfpung. Dabei wird diskutiert, vorher mit Antikörpertests zu untersuchen, wie gut das Immunsystem gegen Coronaviren gewappnet ist. Wie das funktioniert.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.804.378 Fälle verzeichnet, das sind 21.832 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 874.572 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6.230 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 650 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 113.339.981 Impfungen verabreicht. 57.986.934 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.851.774 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,2 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Im Kreis der Nationalmannschaft sorgt der positive Corona-Fall von Niklas Süle für Wirbel. Fünf Spieler müssen in Quarantäne. Bundestrainer Hansi Flick sagt das Training ab.

Süle hat Corona: Quintett in Quarantäne, Training im Stadion abgesagt

Der Bund der Steuerzahler hat sich angeschaut, wie effektiv der Staat mit dem Geld der Bürger umgeht. Das Ergebnis ist ernüchternd. Der Staat ist ein Geldverschwender. Was das mit Corona zu tun hat.

Corona, Bauen, Computer – wie der aufgeblähte Staat Steuergeld verschwendet

Auf der Intensivstation müssen derzeit vier Covid-Patienten behandelt werden, berichtet Professor Kuch. Besonders dramatisch ist der Fall eines 44-Jährigen, der in kurzer Zeit gestorben ist.

Corona: Lage im Nördlinger Krankenhaus "dramatisch"