Das Corona-Update vom 1. April

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür - und auch dieses Familienfest wird von Corona-Regeln begleitet. Was über das Osterwochenende in einer Region erlaubt ist, hängt vom Inzidenzwert ab. In vielen Städten und Gemeinden liegt der schon wieder seit Längerem über 100. Die Corona-Notbremse verhindert also vielerorts die unbeschwerte Eiersuche. Wir haben zusammengetragen, welche Corona-Regeln denn nun über die Feiertage in Augsburg gelten.

Betroffen von den Corona-Maßnahmen sind auch die Oster-Gottesdienste. Wenn Christen das höchste Fest im Kirchenjahr auch wirklich in einer Kirche feiern möchten, gibt es einiges zu beachten. Oft müssen sich Gottesdienstbesucher vorher anmelden. Meine Kollegin Andrea Baumann hat zusammengetragen, wie ein Gottesdienstbesuch trotz Corona gelingen kann.

Wer den Weg in die Kirche nicht antreten, aber dennoch ungern auf einen Oster-Gottesdienst verzichten will, für den gibt es digitale Alternativen. Wir übertragen ausgewählte Gottesdienste und Messen im Livestream. Alle weiteren Informationen finden Sie hier.

Steffi Pietsch ist Polizistin. Vor einem Jahr infizierte sie sich mit dem Coronavirus und erkrankte schwer an Covid-19 . Sie war eine der ersten, die damals öffentlich über ihre Infektion sprach. Im Interview zeigte sie sich damals erschrocken, sagte: "Das ist viel schlimmer als eine Grippe." Ein Jahr später haben wir sie nun wieder getroffen. Lesen Sie hier, wie es Steffi Pietsch heute geht.



ist Polizistin. Vor einem Jahr infizierte sie sich mit dem und erkrankte schwer an . Ein Jahr später haben wir sie nun wieder getroffen. Lesen Sie hier, wie es Steffi Pietsch heute geht. Schuhgeschäfte dürfen in Bayern trotz steigender Corona-Zahlen wieder öffnen - das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden. Sie seien vergleichbar mit Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkten und für die tägliche Versorgung unverzichtbar, hieß es in der Begründung. Was der Handelsverband zum Urteil sagt und was die Entscheidung für Bekleidungsgeschäfte bedeutet, hat mein Kollege Philipp Wehrmann recherchiert.



Sie seien vergleichbar mit Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkten und für die tägliche Versorgung unverzichtbar, hieß es in der Begründung. Was der Handelsverband zum Urteil sagt und was die Entscheidung für Bekleidungsgeschäfte bedeutet, hat mein Kollege recherchiert. Noch immer ist die Verunsicherung um den Impfstoff von AstraZeneca groß. Seit Mittwoch kommt das Serum nur noch bei über 60-Jährigen zum Einsatz - ein Rückschlag, wie auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zugeben musste. Dennoch: Für die deutsche Impfkampagne sind die AstraZeneca-Impfstoffe ein wichtiger Bestandteil. Unser Nachrichtenchef Michael Pohl erklärt, warum der Wirkstoff gerade für Menschen über 60 noch wichtig werden könnte.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.833.173 Fälle, das sind 24.300 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 500.549 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4228 mehr als am Vortag.

