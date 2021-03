vor 20 Min.

Das Corona-Update vom 1. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Fabian Kluge

Ist dieser Montag der Anfang vom Lockdown-Ende? Zumindest wagt Bayern einen Schritt Richtung Normalität. Friseure, Kosmetikstudios, Baumärkte und Gartencenter dürfen wieder öffnen - zugegebenermaßen ein ganz kleiner Schritt. Aber vielleicht ein Vorgeschmack auf den nächsten Corona-Gipfel am Mittwoch? Dort könnten weitere Öffnungen beschlossen werden. Doch wie kamen die Lockerungen an diesem Montag bei den Menschen an? Meine Kollegin Andrea Wenzel war in Augsburg unterwegs.

Nicht überall gab es gleich meterlange Schlangen vor den Läden. Bei Baumärkten und Gartencentern blieb der Ansturm am Montag weitestgehend aus. Zum Wochenende hin könnte sich das allerdings ändern. Alles über die Wiedereröffnung der Bau- und Gartenmärkte lesen Sie hier.

Was war da in den vergangenen Tagen nicht alles über die Wiedereröffnung der Friseursalons zu lesen: das "Kammback" der Friseure oder "Locken down statt Lockdown". Einige nutzten gleich den ersten Tag, um sich von der lästig gewordenen Mähne zu befreien. Wir waren in der Region unterwegs und haben einige Vorher-Nachher-Fotos gemacht, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen:

6 Bilder Friseure öffnen: Vorher- und Nachher-Fotos der ersten Kundinnen und Kunden Bild: Andreas Dengler

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Spendengala, Geburtstagsfeier, Korruptionsverdacht - die Meldungen über Politiker-Fehltritte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie häuften sich in den vergangenen Tagen. Diese vermeintlichen oder tatsächlichen Verstöße der Politiker beeinflussen offenbar auch die Motivation der Deutschen, sich an die Corona-Regeln zu halten. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion hervor. Was die Umfrage noch ergeben hat, lesen Sie hier.



Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts für unsere Redaktion hervor. Was die Umfrage noch ergeben hat, lesen Sie hier. Die Corona-Pandemie stellt die Menschen vor große Herausforderungen: Zukunftsängste, Isolation, Homeschooling . Eine solche Ausnahmesituation kann schnell überfordern - wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Augsburger Jugendamts bestätigen. Sie mussten im Corona-Jahr vermehrt überforderten Eltern helfen. Besonders kritisch wird es dann, wenn Überforderung, Frust und Wut auf die Kinder projiziert werden.



Eine solche Ausnahmesituation kann schnell überfordern - wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Augsburger Jugendamts bestätigen. Sie mussten im Corona-Jahr vermehrt überforderten Eltern helfen. Besonders kritisch wird es dann, wenn Überforderung, Frust und Wut auf die Kinder projiziert werden. Während sich manche über ein paar Lockerungen freuen, warnen andere vor der dritten Welle. Corona-Indikatoren steigen schon jetzt wieder und lassen die von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgerufene Ziel-Inzidenz von 35 in weite Ferne rücken. Die Freien Wähler fordern daher, Öffnungen des Corona-Lockdowns nicht mehr an Inzidenzwerte zu koppeln.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.447.068 Fälle, das sind 4732 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 437.607 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1142 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

