Das Corona-Update vom 1. Mai

Wann wird es endlich wieder normal? Diese Frage stellen sich Menschen weltweit, seit ihnen mit der Impfung ein Ausweg aus der Pandemie aufgezeigt wurde. Ein Blick in die Welt zeigt, wie es auch in Deutschland in den nächsten Wochen weitergehen wird - und welche Risiken Lockerungen bergen, die zu früh kommen.

In Israel sind fast zwei Drittel der Bevölkerung geimpft, schon vor einigen Wochen war jeder zweite Israeli geimpft. Die Inzidenz hat sich rund um zehn eingependelt. Und das, obwohl sich die Menschen dort nur nach an wenige regeln halten müssen. In Dachbars wird bis in die Morgenstunden gefeiert, Konzerte finden wieder statt und Corona verschwindet solangsam sogar aus den Nachrichten. Anna Katharina Schmid hat sich für uns in Tel Aviv umgesehen.

Jeder Zweite ist in Großbritannien einmal geimpft, jeder Fünfte bereits das zweite Mal. Nach einem vier Monate langen harten Lockdown kommt im Vereinigten Königreich Schritt für Schritt wieder die Normalität zurück. Die Pubs machten wieder auf, genauso wie Fitnessstudios, Geschäfte und Friseure. Die Inzidenz scheint sich stabil bei 25 einzupendeln. Am 21. Juni sollen alle Corona-Regeln entfallen. Unsere Korrespondentin Katrin Pribyl schreibt über ein Land, in das das Leben wieder einkehrt.

Fast 25 Prozent Erstgeimpfte, eine Inzidenz von über 150. Die Corona-Lage in der Schweiz ist mit der in Deutschland vergleichbar. Während im Norden aber die Notbremse beschlossen wurde, ermöglichen die Eidgenossen wieder weite Teile des öffentlichen Lebens. Die Außenbereiche Cafés sind prall gefüllt, die Fitnessstudios wieder geöffnet. Und dabei standen die Schweizer Intensivstationen vor wenigen Wochen noch kurz vor der Überlastung. Über allem steht daher die Frage: Geht das gut? Mirjam Moll hat sich in der Schweiz umgehört.

Die Pandemie hat die Arbeitswelt nachhaltig positiv verändert . So haben viele Arbeitgeber ihr Misstrauen gegen Home Office überdacht. Gleichzeitig wurde das analog-anachronistische Arbeiten in den Verwaltungen offenbar. Am hybriden Arbeiten, dem Mix aus Büro und Home Office, führt kein Weg mehr vorbei, kommentiert Stefan Stahl.

. So sind Discobetreiber und Stadtführer seit vielen Monaten praktisch arbeitslos. Anders sieht es in der Lebensmittelbranche und auf Campingplätzen aus. Unsere Redaktion hat sich mit vielen Unternehmern aus der Region unter halten und Gewinner wie Verlierer ausfindig gemacht. Zwei Drittel der Deutschen wollen "koa Wiesn ". Noch ist unklar, ob das Oktoberfest dieses Jahr stattfinden kann. Die Planungen erfordern einen Vorlauf von mehreren Monaten, noch ist aber völlig unklar, von welchen Umständen man Ende September denn ausgehen kann. Eine Umfrage im Auftrag unserer Redaktion offenbart ein großes Misstrauen der Deutschen gegen eine solche Großversanstaltung.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.400.532 Fälle, das sind 18.935 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 595.678 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2774 mehr als am Vortag.

