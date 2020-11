19:59 Uhr

Das Corona-Update vom 1. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

In der Corona-Krise ist die Bundeskanzlerin gefordert wie lange nicht. Sie muss scharfe Regeln verhängen, rechtfertigen und die Bevölkerung dazu ermahnen, diese einzuhalten. Außerdem klärt Angela Merkel die Menschen in Deutschland auf, wo das Land im Kampf gegen die Pandemie steht. Da kommt mitunter auch die Wissenschaftlerin in ihr durch. Vor allem dann, wenn sie die Entwicklung der Infektionszahlen vorrechnet. Und offenbar gelingt ihr das gut, wie eine Umfrage unserer Redaktion zeigt. Demnach sind sechs von zehn Deutschen zufrieden mit der Krisenkommunikation der Kanzlerin. Wie sich dieser Eindruck in den Altersklassen und Anhänger der jeweiligen Bundestagsparteien niederschlägt, lesen Sie hier.

Zuletzt sah sich die Bundesregierung gezwungen, einen bundesweiten (Teil-)Lockdown zu verhängen und zu kommunizieren. Die neuen Regeln gelten ab morgen. Welche Vorschriften konkret greifen, können Sie hier nachlesen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Covid-19 ist nicht die einzige Krankheit, die momentan im Land umgeht. Grippe und Erkältung haben zum Teil ähnliche Symptome. Wie unterscheiden sie sich? An diesen Symptomen lässt sich erkennen, ob es sich bei der Erkrankung um Covid-19 handeln könnte.

ist nicht die einzige Krankheit, die momentan im Land umgeht. Wie unterscheiden sie sich? An diesen Symptomen lässt sich erkennen, ob es sich bei der Erkrankung um Covid-19 handeln könnte. Neben den Symptomen unterscheidet sich eine Corona-Infektion vor allem durch die zum Teil extremen Folgen von harmloseren Krankheiten. Covid-19 reißt Menschen aus dem Leben. Zwei Frauen aus der Region erzählen, wie Corona ihre Familien getroffen hat. Lesen Sie hier über ihre Erfahrungen.

Zwei Frauen aus der Region erzählen, wie ihre Familien getroffen hat. Lesen Sie hier über ihre Erfahrungen. Für die Schülerinnen und Schüler in Bayern stehen Herbstferien an. Sie bieten aber nicht nur eine Verschnaufpause für die Kinder und Jugendlichen in den Klassenräumen, sondern auch für die Schulen selbst. Wie es nach den Ferien weitergehen soll, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 532.930 Fälle, das sind 14.177 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 107.044 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.280 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

