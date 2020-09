vor 4 Min.

Das Corona-Update vom 1. September

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Nachdem bereits auf dem gestrigen Bildungsgipfel beschlossen wurde, dass Schülerinnen und Schüler ab kommender Woche Masken im Unterricht tragen müssen, hat sich heute Vormittag das bayerische Kabinett noch einmal mit dem Thema beschäftigt. Einer der Beschlüsse aus der Kabinettsitzung: Prüfungen dürfen jetzt auch im Distanzunterricht durchgeführt werden, sprich: Schüler können nun auch daheim abgefragt werden.

Ziel der neuen Regeln sei, möglichst schnell in einen Regelunterricht zurückzukehren, betonte Kultusminister Michael Piazolo auf der anschließenden Pressekonferenz. (Übrigens: Hier gibt's die PK zum Nachsehen.) Doch sollte die Grenze von 50 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in einem Landkreis innerhalb einer Woche überschritten werden, dann werde es auch wieder Distanzunterricht geben. Dafür wurden aber neue Standards festgelegt - wie diese aussehen, hat Christina Heller-Beschnitt zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 243.599 Fälle, das sind 1218 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 57.485 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 266 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

