Das Corona-Update vom 10. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Mit der Verschärfung des Lockdowns gilt ab morgen neben strengeren Kontaktbeschränkungen auch die 15-Kilometer-Regel. Diese besagt: Wer in einem Risikogebiet mit einem Inzidenzwert von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lebt, darf sich in der Freizeit höchstens 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Um diesen Radius zu verlassen, bedarf es dann eines triftigen Grundes - touristische Ausflüge sind davon explizit ausgenommen.

Viele Ausflügler haben wohl nicht zuletzt aus diesem Grund am Tag vor der anstehenden Lockdown-Verschärfung das sonnige Winterwetter für Abstecher in die Berge und an die Seen in Bayern genutzt. Am Ochsenkopf im Fichtelgebirge sowie am Spitzingsee im Landkreis Miesbach herrschte heute jedenfalls reger Betrieb. In München musste die Polizei gar den Kanal vor dem Nymphenburger Schloss sperren, da sich auf dem brüchigen Eis zu viele Menschen gedrängt hatten. Im Allgäu wiederum zeigt sich die Polizei zufrieden: Zwar waren auch hier zahlreiche Tagestouristen mit ortsfremden Kennzeichen unterwegs, der befürchtete Besucher-Ansturm blieb jedoch aus.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Japan hat heute eine neue Coronavirus-Variante gemeldet . Die Mutation des Virus wurde demnach bei vier aus Brasilien nach Japan eingereisten Menschen nachgewiesen und unterscheidet sich offenbar von den bisher gemeldeten Mutationen aus Großbritannien und Südafrika. Noch ist unklar, wie ansteckend diese neue Version des Coronavirus ist. Hier lesen Sie, was bisher dazu bekannt wurde.

Die Maskenpflicht für Radler sorgt für Unmut in Augsburg. Jetzt hat die Stadt auf die Kritik der Fahrradfahrer reagiert und die Regeln angepasst . In Maskenzonen wie der Innenstadt muss der Mund-Nasen-Schutz nun nicht mehr überall getragen werden. Was sich konkret ändert, lesen Sie hier.

Während die Gastronomie-Betriebe in Deutschland weiterhin geschlossen bleiben, dürfen nach einigem Hin und Her die Bars, Restaurants und Cafés in Italien vielerorts wieder aufsperren. Wer öffnen darf, regeln dabei die ab Montag geltenden Gelben Corona-Zonen. Das Land verabreichte seit Beginn der Impfkampagne nach heutigem Stand rund 590.000 Impfdosen. Auch in Deutschland starten die Corona-Impfungen in der Fläche - wobei der Impfstoff-Mangel alles ausbremst. Die Impfteams sind hierzulande schneller als die Lieferanten.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.908.527 Fälle, das sind 16.946 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 354.494 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2879 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage weist das RKI allerdings darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise weniger aussagekräftig sind als sonst. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

