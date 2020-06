vor 48 Min.

Das Corona-Update vom 10. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Im Sommer ist es so was wie das 17. Bundesland, ein Domizil, wo die Deutschen feiern, baden, entspannen: Mallorca. Bald dürfte sich dieser Eindruck noch verstärken. Denn ab dem 15. Juni dürfen wieder Touristen auf die Balearen, vorerst sollen es aber nur Urlauber aus Deutschland sein. "Weil die epidemiologische Situation in Deutschland jener auf den Inseln sehr ähnlich ist", begründete das die Regierungschefin der Region. Mit den Deutschen sollen dann bis Ende Juni die neuen Hygieneregeln für einen sicheren Urlaub getestet werden. Wie viele Urlauber jetzt auf die Insel dürfen, welche Regeln dort gelten und alle weiteren Infos zu diesem Experiment hat unser Autor für Sie gesammelt.

Derweil arbeiten in Deutschland Wissenschaftler daran, ein klareres Bild über eben diese epidemiologische Situation zu bekommen. Denn bei all den Statistiken, ob Reproduktionszahl oder Kurve der Neufinzierten, gab es immer eine große Unbekannte: die Dunkelziffer. Vor etwa zwei Monaten hatte Markus Söder eine große Studie angekündigt. Sie soll Erkenntnisse über die Dunkelziffer liefern. Wissenschaftler der Ludwig-Maximilian-Universität haben dafür Haushalte in München besucht, Blutproben der Bewohner entnommen und auf Antikörper untersucht. Was Sie über die Studie wissen müssen - und wann es erste Ergebnisse gibt, beantwortet unsere Autorin Christina Heller.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Eines war dagegen von Anfang an klar: Die Wirtschaft wird unter der Pandemie leiden. Fast alle Branchen sind vom Rückgang betroffen. Die Arbeitslosigkeit stieg an, der Preis für Öl fiel auf ein historisches Tief. Und auch der Preis für Holz ist eingebrochen. Das liegt unter anderem daran, dass es im Zuge der Krise zu Einschränkungen im Handwerk kam. Was das für Waldbesitzer bedeutet und warum sich auch Chancen eröffnen könnten, lesen Sie hier.

Die Freien Wähler haben als erste Partei in Bayern ein Papier über die Lehren aus der Corona-Krise vorgelegt . Die Vorschläge umfassen fast alle Politikfelder. In einem Punkt stellen sich die Freien Wähler auch gegen den Koalitionspartner CSU. Worum es in dem Papier konkret geht, hat unser Autor analysiert.

Eine Ministerin der CSU war indes zu Besuch in Donauwörth: Kerstin Schreyer, in der Regierung zuständig für Wohnen, Bau und Verkehr. Dort hat sie sich in einem Container-Dorf am Bahnhof umgeschaut. Denn wo viele Menschen auf engem Raum leben, ist die Ansteckungsgefahr groß. Die Ministerin zeigte sich aber zufrieden. Helmut Bissinger hat über den Besuch berichtet.

Weniger zufrieden mit den Corona-Regeln ist der Chef des bayerischen Chorverbands. Im Interview mit unserer Zeitung forderte er die bayerische Staatsregierung auf, mit Sängern Gespräche über Corona-Regeln zu führen. Das Gespräch können Sie hier nachlesen.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 184.861 Fälle, das sind 318 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.479 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 56 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 322 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

