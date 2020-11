vor 9 Min.

Das Corona-Update vom 10. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Der erste Impfstoff gegen Covid-19 könnte aus Deutschland kommen. Erst gestern hatte das Mainzer Unternehmen Biontech mitgeteilt, ein wirksames Mittel gegen Covid-19 entwickelt zu haben. Es soll einen mehr als 90-prozentigen Schutz bieten – und nach jetzigem Wissenstand keine schweren Nebenwirkungen auslösen.

Heute gab es erneut gute Nachrichten – speziell für Menschen in Europa. Der Impfstoff soll ihnen schnell nach einer möglichen Zulassung zur Verfügung stehen, wie Kommissionskreise in Brüssel bestätigten. Der Vertrag sei "in trockenen Tüchern".

Bis die ersten Menschen damit geimpft werden, kann es aber noch dauern, wie Jonathan Lindenmaier recherchiert hat. Denn der Impfstoff muss noch zugelassen, produziert und verteilt werden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Deutschland möchte übrigens bis zu 100 Millionen Dosen erhalten, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitteilte. Die Menge würde für rund 50 Millionen Impfungen reichen, weil für eine Immunisierung zwei Impfdosen pro Mensch nötig seien. Ob Spahns Pläne aufgehen? In Sachen Grippeimpfung muss er jedenfalls viel Kritik einstecken , denn: Ärzte klagen darüber, dass es zu wenig Impfstoff gebe.

Viele Branchen leiden unter der Corona-Krise. Die Auswirkungen auf die Baubranche halten sich aber in Grenzen – zumindest in Augsburg. Demnächst sollen in den Stadtteilen Kriegshaber und Pfersee hunderte geförderte Wohnungen entstehen. Andrea Baumann hat recherchiert, wo trotz Corona die Bagger anrollen.

Das Internet ist voll mit Verschwörungsmythen. Eine davon lautet etwa so: Wer einen Mund-Nasen-Schutz trägt, kann daran ersticken. Dass das falsch ist, zeigt jetzt eine Studie aus Kanada. Sandra Liermann erklärt, was die Wissenschaftler herausgefunden haben.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 687.200 Fälle, das sind 15.332 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 136.636 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2828 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Im Juni erzählten uns drei junge Frauen, wie sie die Corona-Krise beeinträchtigt. Wie ist es ihnen ergangen? Und was bedeuten die neuen Einschränkungen für sie?

Geplatzte Träume? Wie drei junge Frauen mit der Corona-Krise umgehen

Der Fasching wird in dieser Saison völlig anders sein. Christoph Spies, Präsident des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine, weiß, worauf es ankommt.

Fasching in Corona-Zeiten: Wie kann das denn funktionieren?

Die Pandemie trifft viele Brauer gleich mehrfach hart. Hunderte Betriebe lassen sich die Biersteuer stunden. Ein bizarrer Leergut-Streit belastet sie zusätzlich.

Hunderte Brauereien lassen wegen Corona-Krise Biersteuer stunden

