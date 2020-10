18:47 Uhr

Das Corona-Update vom 10. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Es ist nicht immer alles glattgelaufen an den Corona-Teststationen in Bayern. Pannen bei der Datenerfassung hatten im ganzen Land für Wirbel gesorgt. Tausende Reiserückkehrer mussten tagelang auf ihre Testergebnisse warten – manche gar vergeblich. Die Software-Firma Melos aus Gessertshausen im Landkreis Augsburg hat nun eine Lösung für das Problem entwickelt. Wie die aussieht und welcher große Konzern sie bereits im Einsatz hat, erfahren Sie hier.

Deutschland bleibt zu Hause, lautet die Devise während der Corona-Pandemie. Und die Reisebranche bekommt das mit voller Wucht zu spüren. Über den Überlebenskampf eines Reisebüro-Inhabers aus Mindelheim und die geplatzten Träume einer 29-Jährigen aus Kempten berichten Stephanie Sartor und Bastian Sünkel. Die ganze Geschichte lesen Sie hier. Für all diejenigen, die sich statt einer weiten Reise für einen Ausflug nach Augsburg entscheiden, hat Ida König sieben Dinge aufgelistet, die man lieber nicht tun sollte.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Rund drei Jahrzehnte lang sorgte Wirtin Eva Mühlegg , 54, dafür, dass den Abgeordneten im bayerischen Landtag , ihren Mitarbeitern und den Beschäftigten des Landtagsamtes nicht die Mägen knurrten. Nun musste sie wegen Corona kapitulieren und es muss Ersatz für die Landtagswirtin her. Die Suche ist gar nicht so leicht. Mehr dazu erfahren Sie hier.

, 54, dafür, dass den Abgeordneten im , ihren Mitarbeitern und den Beschäftigten des Landtagsamtes nicht die Mägen knurrten. Nun musste sie wegen kapitulieren und es muss Ersatz für die her. Die Suche ist gar nicht so leicht. Mehr dazu erfahren Sie hier. Die Corona-Pandemie bringt weniger Flüchtlinge nach Augsburg . Dennoch wird die Unterbringung neu organisiert: Alleinstehende Männer leben mit Familien zusammen. Was Corona in den Augsburger Asylunterkünften verändert, lesen Sie hier.

. Dennoch wird die Unterbringung neu organisiert: Alleinstehende Männer leben mit Familien zusammen. Was in den verändert, lesen Sie hier. Allzu lange ist es nicht mehr hin bis zur Weihnachtszeit. Doch die Corona-Pandemie macht auch davor nicht halt. Aufgrund von steigenden Infektionszahlen und den hohen Auflagen können viele Weihnachtsmärkte nicht wie gewohnt stattfinden. Einige wurden sogar schon komplett abgesagt. Welche Weihnachtsmärkte in Augsburg und der Region 2020 nach aktuellem Stand (7. Oktober) nicht stattfinden, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 319.381 Fälle, das sind 4.721 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 72.402 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 643 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

