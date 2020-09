19:59 Uhr

Das Corona-Update vom 10. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Menschen aus ganz Europa blicken dieser Tage auf die Situation in Moria. An der Ostküste der griechischen Insel Lesbos ist nach Unruhen ein ganzes Flüchtlingslager niedergebrannt, der Druck auf die EU-Staaten, Menschen aus dem Krisengebiet aufzunehmen, wächst immer weiter.

Auch die Stadt Augsburg will Flüchtlinge aufnehmen, das hat Eva Weber am Mittwochabend bekannt gegeben. Rund 70 Plätze stünden derzeit in städtischen Einrichtungen zur Verfügung, erklärte Sozialreferent Martin Schenkelberg. Doch gleichzeitig wurde am Donnerstagnachmittag bekannt, dass die Behörden zwei der staatlichen Augsburger Unterkünfte unter Quarantäne gestellt hat. An der Steinernen Furt und in der Aindlinger Straße hat es Corona-Ausbrüche gegeben.

Wer sich in Augsburg freiwillig auf das Coronavirus testen lassen möchte, dem steht dazu seit einer Woche das Testzentrum an der Messe offen. Mehr als 1200 Menschen aus der Region haben das Angebot bereits angenommen. Wie es mit der Terminvergabe läuft und wie schnell die Ergebnisse kommen, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Corona-Fall: Die erste bayerische Schule schließt schon wieder ihre Türen. Eine Mittelschule in Furth im Wald muss kurz nach Schulstart schon wieder schließen. Eine Lehrkraft wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie es an der Schule in der Oberpfalz weitergehen soll, lesen Sie hier.

Im Landkreis Dillingen findet kein Fasching statt. Während viele Faschingsfreunde in Bayern noch ausharren, haben die Nordschwaben schon heute eine Entscheidung getroffen. Alle Bälle, Sitzungen, Narrensprünge und Umzüge in der Saison 2020/2021 sind abgesagt. Dabei spielen wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle. Lesen Sie mehr.

München verbietet Corona-Demo mit 5000 Teilnehmern. Die Corona-Demo in München kann am Samstag stattfinden - allerdings unter ganz anderen Bedingungen als geplant: Nur 1000 Teilnehmer sind zugelassen und statt am Odeonsplatz soll die Veranstaltung auf der Theresienwiese stattfinden. Die Stadt hat strenge Auflagen erlassen.

Bayerns Profivereine machen Druck auf Söder und fordern Zuschauer. In einem offenen Brief haben die bayerischen Profiklubs aus Eishockey, Handball, Volleyball und Basketball eine Öffnung der Spielstätten gefordert. Lesen Sie mehr.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 255.366 Fälle, das sind 1892 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 60.759 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 638 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

