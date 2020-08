vor 34 Min.

Das Corona-Update vom 11. August

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Ein Impfstoff gegen das Coronavirus - danach suchen Forscher in 170 Projekten weltweit. In Russland wurde nun der erste Corona-Impfstoff zugelassen, das ist deutlich schneller als gedacht. Denn Experten gingen international nicht davon aus, dass es vor 2021 ein solches Mittel auf dem Markt geben würde. Über den Impfstoff aus Russland und die dortigen Studien ist noch vieles unbekannt, auch deshalb wirft das Vorgehen Fragen auf. Hier erfahren Sie, wie der Impfstoff wirken soll, wie er getestet wurde und ob es denkbar wäre, dass das Mittel auch in Deutschland und der EU zugelassen wird.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Solange es in Deutschland weder einen Impfstoff noch ein Medikament gegen das Coronavirus gibt, wird unter anderem die Maske Teil des Alltags bleiben. In Augsburg ist heute ein Streit über eben diese Gesichtsbedeckung in einer Straßenbahn eskaliert, ein Beteiligter griff zum Pfefferspray. Zwischen 30 und 40 Fahrgäste mussten die Tram hustend verlassen.

. Doch der aktuelle Während die einen vor allem nahe der Heimat Urlaub machen, bleiben andere gleich ganz zu Hause. Zusammen mit der aktuellen Hitzewelle stellt das die Wasserversorger vor Herausforderungen. In einem Ort in Niedersachsen ging am vergangenen Wochenende bereits das Trinkwasser aus. Wie es um die Wasserversorgung in Bayern steht, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 217.293 Fälle, das sind 966 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 51.946 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 98 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

