Das Corona-Update vom 11. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ein Lockdown vor Weihnachten wird immer wahrscheinlicher. Auch die CSU hat sich heute dafür ausgesprochen. "Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer. Schon am Sonntag könnten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten harte Regelungen beschließen. Wie der Lockdown konkret aussehen könnte, was das für den Handel bedeutet und wie CDU und CSU die Corona-Hilfen ändern wollen, lesen Sie hier.

Selbst wenn Bund und Länder sich nicht einig werden sollten, will Markus Söder die Maßnahmen für Bayern beschließen. "Wir müssen besonnen handeln, aber kontrolliert. Nicht von jetzt auf sofort", sagte der Ministerpräsident. Das sind Söders Vorschläge für Bayern.

Die potentielle Regeländerung ist auch Thema in unserem Kommentar: "Kein Familienfest ist eine Massenansteckung wert, kein Weihnachtsgeschäft kompensiert den Verlust von Menschenleben. Worauf warten wir noch?" , schreibt Michael Stifter. Lesen Sie hier den ganzen Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Corona-Maßnahmen lösen immer wieder Proteste aus - trotz steigender Infektions- und Todeszahlen. Vor allem die Bürger eines Bundeslandes scheinen dabei besonders lautstark zu sein: Baden-Württemberg . Die württembergischen Schwaben neigen zum Protest. Schon vor Corona. Eine Reise durch ein erstaunlich explosives Land.

So ernst die Lage auch sein mag, es gibt auch berechtigte Kritik am Umgang mit der Krise. Besonders Jugendliche mit abgeschlossener Ausbildung rutschen in die Arbeitslosigkeit. Als Teil unserer Bürgerrecherche sind wir dem Thema in Augsburg nachgegangen.

Zwischen steigenden Todeszahlen, Jobverlust und harten Gegenmaßnahmen kommen die guten Nachrichten manchmal zu kurz. Sie sind zwar selten, aber es gibt sie noch. In Bezug auf Augsburg zum Beispiel. Vor ein paar Wochen war die Stadt noch ein bundesweiter Hotspot. Inzwischen sind die Infektionen zurückgegangen. Wie sich die Zahlen entwickelt haben und wie sich der Verlauf begründen lässt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.272.078 Fälle, das sind 29.875 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 248.679 mit dem Virus infiziert, das sind 4.882 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

